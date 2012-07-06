〔港报社评〕减息震慑市场,中央要赢信心战--经济日报7月6日

外界原预计人民银行将在本周减存款准备金率,惟中央出手更重更快,昨晚宣布连续第二个月减息,且双拳并出.此显示中央要以雷霆之势震撼市场,要政策走在市场之先,打好经济信心战,务求中国经济在第三季反弹.

中央对货币政策调整向来谨慎,故市场本来估计,人民银行在上月初减息后,最快要8月才再减,本周只会下调存款准备金率救经济,惟人行昨晚突宣布减息,把市场杀个措手不及.今次减息力度较过去更猛,不但以不对称方式减息,贷款利率下调幅度超过存款利率,人行更再扩阔贷款利率下浮区间,变相令息口可减近1%,出手较上月、甚至海啸时更狠更重.

中央货币政策取态大变,出手更快、力度更猛,实有两大考量.其一,弥补政策失误.去年中国经济已现放缓苗头,尤其去年第四季经济增速已跌破9%,中央虽提出预调、微调,但在实行上却是调得慢、调得小,经济增速继续滑坡,下周一公布的今年第二季经济增长势将跌破8%.且今年下半年,外围经济只会比上半年更差,中国经济下滑压力有增无减.若要确保经济第三季可反弹,中央务必要加大、加快出招.其二,打信心战.中央过去半年以减存款准备金率、减息,以至谷投资刺激经济,经济仍屡振未兴,已不断加深市场对前景的忧虑,国际舆论近日更纷纷唱淡中国,指中国难逃硬陆.

中央对此不能不担心,倘外资在淡风影响下放慢投资、甚至撤走,经济要触底反弹就难上加难.若连带中国企业与民众亦对经济前景失信心,那硬陆风险便将急升.中央要稳经济,便要先赢国内国外信心,昨晚出其不意的减息步伐与力度,正可提振市场信心,显示北京有决心、有办法、有能力稳住经济.

正因如此,与其下月才按步减息,不如昨天便宣布再减,走在市场之先,令出招更具震撼性.可以预期,若经济反弹力度仍弱,中央势将再加码出招,无论是加大逆回购放水规模、加快下调存款准备金率,甚至再重手减息,都务必要令经济在本季开始反弹.(A10)