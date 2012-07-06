〔港报社评〕全球再量宽港股7月翻身有望--信报7月6日

欧洲央行与英伦银行昨日同时议息,一如市场所料,欧洲央行减息0.25%,标准利率由现时1%减至0.75%,估计可为欧洲银行每年节省约25亿欧罗,而英伦银行则扩大买债规模,增加500亿英镑至总规模3,750亿英镑,息率维持0.5%不变.与此同时,中国央行也宣布下调一年期存款基准利率0.25%,一年期贷款基准利率则下调0.31%,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整.

全球各个主要国家和地区竞相推出不同的货币量化宽松措施,原因如出一辙,就是经济疲弱,下调风险显着上升,还不提出刺激经济措施,全球经济势将陷入衰退局面,届时对目前早已不胜负荷的债务危机,肯定雪上加霜.

欧盟的货币政策一向趋于保守,以控制通胀为主要目标.欧债危机爆发之初,早有识者倡议欧盟除须大刀阔斧致力解决金融系统崩溃危机外,还须放弃消极的紧缩政策,积极进取,放宽银根,配合财政政策,刺激经济复苏.今次欧洲央行毅然减息,明显是改弦易辙,尽管短期成效有限,但方向毕竟是正确的,对市场应会带来正面的影响.

中欧减息之后,美国联储局会否推出QE3或其他量化宽松措施,相信会成为市场下一个注目的焦点.美国经济同样疲弱,6月份的ISM制造业综合指数,由5月的53.5跌至49.7,是2009年7月以来首次的收缩.IMF最近已调低美国今明两年的经济增长预测,又呼吁美国要关注国债上限风险对市场带来的震荡.

如果未来公布的经济数据包括ISM非制造业综合指数和就业人口持续向淡,本月底联储局的议息会议,在油价回落、通胀风险水平趋低的情况下,大有理由进一步量宽,刺激经济.(A02)