〔港报社评〕林焕光受双重角色煎熬,身兼两职较有利平机会--明报7月6日

平等机会委员会主席林焕光出任行政会议召集人,是否构成角色冲突,从不同角度会得出不同认知.林焕光原初是以对平机会有利而接受行会任命,若他甫上任数天便选择辞去行会职位,就要提出理据,让公众知道他的抉择有助于促进平机会的工作,因为迄今所见,他若身兼平机会和行会两职,不但未见弱化平机会,反而看到强化效果.

在工作上,林焕光兼两职对平机会还有两大好处:第一,平机会主席除了执法以外,还肩负推动平等机会精神之责,林焕光晋身行会,在决策过程发挥影响力,把平等机会精神带入政策,让平等机会精神在社会上成为主流,是难得机会.第二,过去平机会人微言轻,就立法、修例、改善政策等建议,多被政府束诸高阁,林焕光兼两职,可以推动有关事务,若日后平机会工作和发展仍然停留在过往的状态,则林焕光的平机会主席,应该被问责.

综合而言,若说林焕光兼任平机会和行会职位,会影响平机会的反歧视工作,缺乏实质支持;林焕光的行会职位有助于平机会工作,深化平等机会精神,反而更具合理逻辑和显而易见.林焕光身兼两职的公众观感固然不能忽视,但是要经由实践验证,才可以确定顾虑是否成立.林焕光经过连日争议和思考,不知道他对兼两职的好处和坏处,会否有转折和其他认知,现实上,行政会议没有了林焕光,也不是什么大不了的事,不过,他既然曾经以对平机会有利而接受行会任命,若他改变初衷,就要给公众一个使人信服的解释.(A04)