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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 16:26 BJT

〔香港股市〕收高0.2%,腾讯扬升至八个月高点

路透香港3月15日电---港股周四扳回盘中跌幅,主要受腾讯(0700.HK)4.1%的涨幅提振,此前公司公布第四季营收激增43%.

恒生指数.HSI收高0.21%,报21,353.53点.恒生国企指数.HSCE收低0.53%,报11,240.57点.

沪综指.SSEC收报2,373.774点,跌17.456点,或0.73%,上一低位为2月20日的2,363.597.今日沪市A股成交金额为1,118.8亿元人民币,上日为1,702.5亿元.

此前中国官方媒体报导,薄熙来不再兼任重庆市委书记、常委、委员职务.[ID:nSB1434328]

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