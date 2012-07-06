〔港报社评〕人行降息,放松银根刺激经济--文汇报7月6日

中国人民银行决定,自今日起金融机构一年期存款基准利率下调0.25%,一年期贷款基准利率下调0.31%.在通胀缓解、内外需明显不足的背景下,央行近期密集降息,清楚释放中央放松银根刺激经济的信息,这对于降低企业融资成本,提振市场信心,具有重要意义.同时,央行再次扩大贷款利率浮动区间,可加速利率市场化,加强银行风险管理与资产负债管理能力,有利于中国金融市场改革,促进经济的可持续发展.

此次是人民银行在不足一个月内第二次减息,出乎市场预料.市场较多预期是,人行会先下调银行存款准备金率后再减息.此次意外的减息,明显是传递为刺激经济而加大力度放松银根的信号.近半年来在内外需求持续不振影响下,各项经济数据包括制造业指数PMI、进出口数字均录得新低,反映中国经济增长明显放缓,前景不容乐观.相信在进一步放松货币政策作用下,对中国改善商业信心、刺激经济增长将产生正面影响.

人行宣布降息的同时,欧洲央行宣布将存款利率从0.25%下调至0%,将再融资利率由1.0%下调至0.75%.可见,在全球经济萎靡不振的背景下,人行降息,属于全球央行的集体行为.

人行此次降息的同时,进一步扩大了利率浮动范围,是推进利率市场化的重要信号,对中国金融市场改革具有重要意义.在利率管制下,中国长期以来信贷额度控制是调控信贷增长的主要手段,阻碍了银行竞争,造成信贷资金使用效率低下.利率市场化将通过市场作用调节资金价格,使资金调配到使用效率最高的部门和行业.

中央加速放开贷款利率管制,短期会刺激经济活动,中长期可真正促进更高效的行业取得有效资本,加速摆脱对固定资产投资和出口的依赖,促进经济可持续的稳健增长.在此次降息的同时,人行强调,金融机构要继续严格执行差别化的各项住房信贷政策,继续抑制投机投资性购房,避免再次推高资产泡沫,令近年调控楼市的努力前功尽废.(A03)