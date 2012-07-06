〔港报社评〕新兵上战场梁家班阵营大乱--星岛日报7月6日

新政府班子上任不足一个星期,就要忙于应付连珠炮发的负面消息,火头由行政长官梁振英烧至其他问责局长身上,甚至20年前的旧事也成为曝光题材,行政会议召集人则被质疑有角色冲突,引证选举前梁被指班底不足的弱点.

梁振英原本构思的班子,已经因为议员在立法会拉布,而无法在7月1日完整登场,现在已上场的班底,犹如抢滩的新兵,暴露在敌方强劲炮火下,假如不久再有人离场,对梁振英政府是雪上加霜.

梁振英面对的困境,反映今天政治气候的转变,民众对官员的操守要求日高,信任程度则日低.以前大家认可的做法,今天却可能成为政治争议火头,这个立法会选举夏季尤其惹火.

梁振英当日参选时,强项是不必承受旧班子的政治包袱,不足之处是本身没有做过官,管治班底薄弱.现在他上场被指僭建,处理手法被下属暗示不够全面清楚,至于他的班子被翻旧帐、在电台节目被主持人考起,都反映出管治新兵的稚嫩.

梁振英竞选时主打求变,开出治港班子成员的三大条件,包括理念一致、对社会有承担,以及要有能力做政治工作,但梁家班管治经验不足,早已路人皆见,支持他求变者理应明白天下没有免费的午餐.最值得惊奇者,反而是部分当日力捧他的支持者,今日竟然急急成为带头批评他最严厉的人.(A06)