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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 15:34 BJT

〔离岸人民币〕日立金融正发行三年期5亿元点心债--销售文件

路透香港3月15日电---据路透周四获得的销售文件,日立金融正发行其首笔离岸人民币债券,预期规模为5亿元,年限为三年.

销售文件显示,该笔债券的初始指导区间为3.5-4%(high 3%).

该发行人的评级为A-/A3(标普/穆迪),预计该笔债券评级为A-(标普).

汇丰控股(0005.HK).HSBA.L负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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