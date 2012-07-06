〔香港个股〕金匡企业新控股股东提全面收购,复牌股价最多暴涨72%

路透香港7月6日电---从事投资融资及物业投资的金匡企业(0286.HK)公布,此前购入公司62.26%控股权的买家为万佳锡业(0195.HK)大股东兼执行董事张伟权.张伟权将以同等作价,即每股0.28019港元向其余股东提出强制性全面收购.

金匡并表示,公司拟在购股协议订立后,宣布分派特别股息,每股为0.045港元,涉及总额1.09亿港元.

停牌近三周的金匡企业周五恢复买卖,早盘最多曾大涨72%,至0.33港元的2010年4月以来高位.香港时间10:41涨幅略收窄至61.46%,大盘恒生指数.HSI则跌0.37%.

华人置业(0127.HK)上月中宣布,公司及主席刘銮雄同意悉数出售所持有金匡股份,相当于金匡已发行股本62.26%,总代价为4.237亿港元,但当时华置的声明未有披露买方身份,只表示为一名独立第三方.

金匡企业的声明指出,买入该公司上述股权的为张伟权,而依据收购守则,张氏须以现金提出强制性无条件要约,收购余下约9.162亿股金匡股份,涉资2.567亿港元.

金匡表示,要约方有意继续经营公司的现有业务,但会在完成要约后对公司的业务进行检讨,并会维持金匡的上市地位.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)