〔香港个股〕金匡企业新控股股东提全面收购,复牌股价最多暴涨72%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月6日电---从事投资融资及物业投资的金匡企业(0286.HK)公布,此前购入公司62.26%控股权的买家为万佳锡业(0195.HK)大股东兼执行董事张伟权.张伟权将以同等作价,即每股0.28019港元向其余股东提出强制性全面收购.
金匡并表示,公司拟在购股协议订立后,宣布分派特别股息,每股为0.045港元,涉及总额1.09亿港元.
停牌近三周的金匡企业周五恢复买卖,早盘最多曾大涨72%,至0.33港元的2010年4月以来高位.香港时间10:41涨幅略收窄至61.46%,大盘恒生指数.HSI则跌0.37%.
华人置业(0127.HK)上月中宣布,公司及主席刘銮雄同意悉数出售所持有金匡股份,相当于金匡已发行股本62.26%,总代价为4.237亿港元,但当时华置的声明未有披露买方身份,只表示为一名独立第三方.
金匡企业的声明指出,买入该公司上述股权的为张伟权,而依据收购守则,张氏须以现金提出强制性无条件要约,收购余下约9.162亿股金匡股份,涉资2.567亿港元.
金匡表示,要约方有意继续经营公司的现有业务,但会在完成要约后对公司的业务进行检讨,并会维持金匡的上市地位.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。