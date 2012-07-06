《离岸人民币综述》中间价牢牢"锚"住波动,离岸市场交易略显冷清

记者 毕晓雯

路透香港7月6日电---盘点上半年人民币离岸市场的发展,与政策层努力营造的轰轰烈烈不同,交易人士普遍认为市场表现冷冷清清.究其原因,矛头都指向因中国央行牢牢控制了人民币/美元中间价走势,并与人民币贬值预期截然不同,从而导致离案市场上的人民币交易量大减.

他们表示,人民币在不可交割远期NDF市场已呈现贬值预期,但中国央行每日公布的中间价CNY=PBOC仍很平稳,甚至会出现升值的政策意图,令实体客户难以适应,因此普遍减少了交易;没有客盘支撑的银行交易,也不得不减少自身头寸的对冲需求,从而令市场整体陷入无为之中.

"上半年别的desk都赚钱了,就我们交易CNH和CNH衍生品的desk没赚到钱,...没办法,央行管得太死了,跟市场的预期又不一样,成交量就没有了."一名国有银行的香港交易员称.

他解释到,银行同交易对手所签合约,包括远期或不可交割的衍生品,到期时的执行价都为央行公布的中间价.如果这个价格同未来走势的预期完全相反或者不同,会让所有的市场参与者摸不着头脑,"干脆就什么也不做."

以不可交割远期市场CNYNDFOR=中的一年期报价为例,目前约为6.4000;低于离岸人民币即期报价6.3645约355个点子,更低于今日6.3249中间价751个点子.而中间价报价高于即期价格的走势自今年3月份开始,已持续超四个月之久.

点心债市场的风光也同样让机构有苦难言.香港金管局数据显示,今年上半年香港市场共计新发行点心债672亿元人民币,较去年同期增长五成.但扣除中资政策性银行的发行,企业在香港发行点心债的规模实际上也有所萎缩.

一家中资券商香港平台的投行人士就表示,"承销一只点心债能赚到的承销费很低,但流程、手续、费用一点都不比IPO少,所以做的积极性也不高."

而市场也以实际情况做出回应,在发改委批准非金融企业可赴港发债以来,仅有上海宝钢集团完成发行.因随着人民币回流渠道的增多,海外发债的价格优势已不再变得诱人.

因此,市场中的交易员表示,如果期望离岸的人民币产品更多且更为活跃,中国央行应尽快改变中间价的形成机制,让它符合市场.

但也有乐观的交易人士指出,香港财资市场公会去年开始公布的离岸人民币定盘价CNHFIX=同离岸人民币的走势已基本接近,如果越来越多的合约价格以这个为标的,相信市场会多一些交易者.

"不过,人民币交易的源头是那些有实际贸易需求的外贸商们,而且以有条件实际跨境交易的国资企业为主,他们对中国央行的认同会更一些."他同时称.

对此,一家香港的日资银行交易员也表示认同.她指出,尽管中国央行已推出了人民币兑日圆的直接交易,但中国央行的态度还是要比市场的力量大,目前能做到的,也就是在每天中间价公布后,再根据美元折算后加减几个点,"离真正的直接报价,差得还很远."

参看人民币/美元在岸、离岸与中间价走势比较,请点击:(r.reuters.com/xub39s)

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 24,203.7 75

2. 渣打 12,015.8 37

3. 中国银行 8,876.3 10

4. 法巴 6,610.1 23

5. 巴克莱 5,122.4 11

**本周市场动态**

--香港金管局周四表示,有关透过回购向金融机构提供人民币流动性的安排能发挥作用,自推出以来,已经有不同背景的银行使用,贷款总额已达数十亿元人民币.金管局并指出,香港离岸人民币市场渐趋成熟,资金出路多元化,亦即表示银行的人民币流动资金管理会更具挑战,因此香港的银行必须更小心管理其流动性及风险.[ID:nSH04tY6Jw]

--台湾将开放企业在国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券,将有助银行去化OBU人民币存款,提升获利表现.此消息并激励金融保险指数.TFNI盘中劲升逾1.7%,创近两个月高位.[ID:nSB16Yp0yJ]

--两位市场人士周三透露,香港金管局此前推出的向市场提供流动性的举措乏人问津,主因受到拆借人民币资金成本过高,以及实际需求仍较低等因素的影响.金管局通过债券抵押对外拆借的人民币资金成本参考境内银行间市场的七天期回购利率CN7DRP=CFXS,目前基本高居在4%左右;此外,机构对人民币资金的需求以隔夜的短头寸为主,金管局只提供七天期资金也不太符合实际需求.[nSH01Rt69T]

--上海证券报周一报导称,外汇管理局拟简化对直接投资外汇业务的管理,以便利投资,推进资本项目可兑换.外汇局相关部门已起草了简政放权通知以及配套的外汇局操作规程和银行操作指引,并已向分局以及相关银行征求意见.[ID:nSB1bG4z8F]

--据汤森路透旗下IFR报导,阿布扎比商业银行（Abu Dhabi Commercial Bank）旗下ADCB Islamic Finance（Cayman）已完成其首笔离岸人民币债券,规模为2亿元人民币（3,200万美元）,五年期,票息3.7%,以平价发行.瑞穗伦敦安排该交易.

--据汤森路透旗下IFR报导,中国航空工业集团公司旗下中国航空工业国际（AVIC International）首项Reg S点心债, 期限三年, 利率4.80%,规模15亿元人民币（2.38亿美元）.中银国际和摩根士丹利(MS.N)为联席牵头行兼联席簿记行.(完)