〔香港个股〕中国移动2012年手机补贴计划为200亿元人民币--CEO

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透香港3月15日电---全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)(CHL.N)周四称,2012年手机补贴计划为200亿元人民币,高于去年的170亿元.
中国移动首席执行官李跃在业绩公布后的记者会上做上述表示.
中国移动去年第四季净利按年升4.6%,符合市场预期;2011年全年净利则升5.2%,至1,259亿元人民币.[ID:nSH0109556](完)
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--记者 黄运涛; 审校 林高丽
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路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。