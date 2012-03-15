版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 16:13 BJT

〔香港个股〕中国移动2012年手机补贴计划为200亿元人民币--CEO

路透香港3月15日电---全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)(CHL.N)周四称,2012年手机补贴计划为200亿元人民币,高于去年的170亿元.

中国移动首席执行官李跃在业绩公布后的记者会上做上述表示.

中国移动去年第四季净利按年升4.6%,符合市场预期;2011年全年净利则升5.2%,至1,259亿元人民币.[ID:nSH0109556](完)

浏览中移动其他新闻,请点选[0941.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选: (here)

--记者 黄运涛; 审校 林高丽

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐