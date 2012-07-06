〔香港房地产〕5月私人住宅楼价按月升幅放缓至0.76%,小单位涨幅领前

路透香港7月6日电---香港差饷物业估价署周五发布数据显示,5月各类私人住宅单位的楼价按月微升0.76%,升幅较前一个月放缓,其中小型单位涨幅领前,而大面积豪宅价格则偏软.

5月份的整体租金升幅亦有所减缓,按月升1.24%.中小型住宅的租金录得1.24-1.65%的按月升幅,但大单位住宅租金则呈负增长,其中以160平方米以上的大型住宅租金跌幅最大,达2%.

据差饷物业估价署统计的临时数字,5月所有类别的私人住宅楼价指数为198.4,较4月的196.9上升;而较去年6月的188.1全年高位,亦高出5.5%.

按不同类型私人住宅分类,单位面积40平方米以下的小型单位楼价升幅最大,按月升1.4%,反映用家需求主导;而160平方米以上的大型豪宅售价则与上月持平.

在租金方面,整体私人住宅租金于5月再创高峰,所有类别私人住宅租金指数突破去年10月137.6的高位,升至138.7.不过各类型单位租金走势迥异,40平方米以下、40-69.9平方米以及70-99.9平方米的中小型住宅于5月的租金分别按月上升1.4%、1.65%和1.24%;但100-159.9平方米的住宅租金按月下滑0.4%,160平方米以上大单位跌幅更达2%.(完)

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