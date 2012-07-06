〔香港房地产〕5月私人住宅楼价按月升幅放缓至0.76%,小单位涨幅领前

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月6日电---香港差饷物业估价署周五发布数据显示,5月各类私人住宅单位的楼价按月微升0.76%,升幅较前一个月放缓,其中小型单位涨幅领前,而大面积豪宅价格则偏软.
5月份的整体租金升幅亦有所减缓,按月升1.24%.中小型住宅的租金录得1.24-1.65%的按月升幅,但大单位住宅租金则呈负增长,其中以160平方米以上的大型住宅租金跌幅最大,达2%.
据差饷物业估价署统计的临时数字,5月所有类别的私人住宅楼价指数为198.4,较4月的196.9上升;而较去年6月的188.1全年高位,亦高出5.5%.
按不同类型私人住宅分类,单位面积40平方米以下的小型单位楼价升幅最大,按月升1.4%,反映用家需求主导;而160平方米以上的大型豪宅售价则与上月持平.
在租金方面,整体私人住宅租金于5月再创高峰,所有类别私人住宅租金指数突破去年10月137.6的高位,升至138.7.不过各类型单位租金走势迥异,40平方米以下、40-69.9平方米以及70-99.9平方米的中小型住宅于5月的租金分别按月上升1.4%、1.65%和1.24%;但100-159.9平方米的住宅租金按月下滑0.4%,160平方米以上大单位跌幅更达2%.(完)
欲浏览政府发布于网页的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。