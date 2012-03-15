〔中港个股〕华电国际完成发行三年期非公开定向债务,息率为5.02%

路透香港3月15日电---中国主要发电商--华电国际电力股份有限公司(1071.HK)(600027.SS)周四称,已完成发行总值50亿元人民币三年期非公开定向债务融资工具,发行利率为5.02%.

该公司的公告并称,本期定向工具由中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)作为主承销商,募集资金主要用于补充营运资金及置换贷款,以支持公司快速发展,同时降低公司融资成本,进一步调整债务结构,增强竞争力.

华电国际于去年中获股东大会批准于一年内向中国银行间市场交易商会申请注册本金总额不超过100亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度,是次发行为第一期定向债务.

其H股今天收盘持平于1.91港元;A股则微跌0.97%,报3.07元人民币.(完)

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