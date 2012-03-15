〔中港个股〕华电国际完成发行三年期非公开定向债务,息率为5.02%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月15日电---中国主要发电商--华电国际电力股份有限公司(1071.HK)(600027.SS)周四称,已完成发行总值50亿元人民币三年期非公开定向债务融资工具,发行利率为5.02%.
该公司的公告并称,本期定向工具由中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)作为主承销商,募集资金主要用于补充营运资金及置换贷款,以支持公司快速发展,同时降低公司融资成本,进一步调整债务结构,增强竞争力.
华电国际于去年中获股东大会批准于一年内向中国银行间市场交易商会申请注册本金总额不超过100亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度,是次发行为第一期定向债务.
其H股今天收盘持平于1.91港元;A股则微跌0.97%,报3.07元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。