〔中港个股〕交行定向增发募资近566亿元,未来3-4年无需再融资(更新版)

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* 交行定向增发募集约565.73亿元人民币

* 中投下属子公司斥资约15.5亿港元,参与H股增发

* 此次融资后未来3-4年再不用融资

* 定向增发完成后资本充足率可达13%

路透香港3月15日电---按资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)宣布定向增发募集约565.73亿元人民币,加入今年中资银行再融资大军,并称此次定向增发完成后未来3-4年将再不用融资.

交通银行(601328.SS)周四公告称,是次增发A股约65.42亿股,增发H股约55.60亿股;A股增发价为4.55元人民币,H股增发价为5.63港元.

此次定向增发,老股东汇丰(HSBA.L)(0005.HK)、社保基金、财政部等将参与.主权财富基金中投下属子公司Best investment公司亦斥资约15.5亿港元,参与了此次H股增发.

"交行补充资本金的要求很迫切.而受限于目前的市场状况和政策导向,只能采取定向增发的形式,这也是目前最有效率的补充核心资本的方法."国海证券银行业分析师宁宇说.

交行称,此次定向增发完成后的资本充足率可达13%,核心资本充足率超10%.

广发证券银行业分析师表示,采用定增形式,对市场影响较小."超过550亿元的融资金额略高于预期,预期可支持银行未来2-3年的发展."

宁宇认为,此次交行增发价格比较便宜,参照之前兴业银行(601166.SS)和民生银行(600016.SS)(1988.HK)的定向增发情况,老股东可能会有意见.

"兴业银行和民生银行的定向增发方案公布之后,虽然股价有一时的挫折,但之后两家银行的表现都不错,老股东也能在二级市场获取资本利得."宁宇说.

股份制银行--兴业银行周二公告称,拟向中国人保资产管理股份有限公司等四家公司非公开发行至多20.723亿股A股,募集资金至多263.8亿元人民币,将全部用于补充核心资本.[ID:nSB2015963]

中国证券报去年12月曾报导,由于2011年整体市况不佳,部分上市银行未完成股权融资计划,而新资本监管标准明年若实施,银行业面临新的资本补充压力.业内人士估计,2012年上市银行股权融资量或会超千亿元人民币,农业银行(1288.HK)(601288.SS)和交通银行等部分银行或会再融资.[ID:nSB1307064]

去年10月,新华社引述中央汇金公司称,从即日开始购入中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)四行股票.工行和农行并指中央汇金拟未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持其股份.

交通银行股票今日停牌,其A股周三收报4.87元人民币,H股收报6.19港元.(完)

细节请点看港交所公告(here)