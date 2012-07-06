〔香港个股〕新奥能源称与中石化收购中国燃气的建议获股东通过--高层

路透香港7月6日电---中国城市燃气供应商--新奥能源(2688.HK)高层周五称,其与中国石化(0386.HK)收购中国燃气(0384.HK)的建议,在今天的股东特别大会上获股东通过.

新奥执行董事兼首席财务官郑则锷在股东会后向记者表示,经初步点算,收购建议获得"非常高的支持率",但具体数字要待收市后才有正式公告.

被问到公司会否提高收购中国燃气的出价,郑则锷则不作评论.

新奥股东今天下午对收购中国燃气议案进行投票表决,只要超过50%的投票票数赞成,议案便获得通过.而持有新奥约31%股份的大股东兼公司主席王玉锁可以投票.

新奥与中石化(600028.SS)于去年12月中以财团形式,向中国燃气提出每股3.5港元的收购要约,涉资达167亿港元.但由于收购建议未获中国燃气董事会推荐,新奥与中石化须取得新奥股东会批准以及中国商务部反垄断审批等政府批准后,方可将要约提呈中国燃气股东考虑.

而要约期限到今天为止,如果财团决定推进收购要约,则可将截止期限再度延后.(完)