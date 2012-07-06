〔香港个股〕新奥能源称收购中国燃气议案获股东"高票支持"通过(更新版)

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* 新奥股东会通过收购中国燃气议案

* 新奥高层称获得"非常高的支持率"

* 不评论会否调整收购价格

* 稍晚将公告会否推迟要约期限

记者 雷美珍

路透香港7月6日电---虽然中国城市燃气供应商--新奥能源(2688.HK)以低于市价收购中国燃气(0384.HK)交易不被外界看好,但新奥却获得其股东大力支持.

新奥周五下午举行特别股东大会议决收购中国燃气方案.该公司执行董事兼首席财务官郑则锷在股东会后向记者表示,议案获得股东通过,而且以高票通过.

"经初步点算结果显示,议案获得非常高的支持率."他说.

今天的股东会就两项议案寻求股东的批准,一是与中国石化(0386.HK)(600028.SS)的财团协议,二是新奥在收购交易中应付总现金对价最高约91.8亿港元.

由于交易不涉及大股东本身的利益冲突,故持有新奥约31%股份的大股东兼公司主席王玉锁可以投票.只要超过50%的投票票数赞成,议案便获得通过,因此投票率愈低,获通过的机会愈高.

不过郑则锷称,是次股东会的投票率亦很高,但具体的投票结果有待收市后作正式公告.

亲身现场投票的股东寥寥可数,大部分股东是以书面形式投票.一名不愿具名的股东在会后对路透称,由于不太明白交易内容,因此在股东会上投了"弃权票".

新奥与中石化于去年12月中以财团形式,向中国燃气提出每股3.5港元的收购要约,涉资达167亿港元.但由于收购建议未获中国燃气董事会推荐,新奥与中石化须取得新奥股东会批准以及中国商务部反垄断审批等政府批准后,方可将要约提呈中国燃气股东考虑.

**关注会否调整收购价格**

而新奥-中石化财团面对最大的障碍是收购价格偏低,这亦是交易不被外界看好的最主要原因.自提出收购以来,中国燃气股价持续走高,并长期维持在3.5港元以上水平,近日保持在10%以上溢价.

中国燃气周五收盘持平于3.92港元.

中国燃气在最近七个月股价持续走强,很大程度上是受到三大主要股东--北控集团、富地石油FOOI.L以及韩国SK E&S增持股份的支持,且购入价大部分是高于3.5港元.现时该三大股东的持股比例分别为17.959%、17.8%及13.09%.

分析师认为,即使新奥与中石化推进收购要约,收购价不变的情况下,不可能令要约成功.而在被问到公司会否提高收购中国燃气的出价时,郑则锷则不作评论.

"不排除财团会等待其他先决条件,包括中国商务部反垄断审批有结果之后,才宣告交易'死亡'."一名美资投行分析师称.

上述要约截止期限到今天为止,如果财团决定推进收购要约,则可将截止期限再度延后.郑则锷称,是否延后要约期限,公司稍晚会作出公告.(完)