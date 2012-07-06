〔香港金融〕未看到全球将减息,欧洲减息不会即时冲击本地资产价格--官员

路透香港7月6日电---香港财经事务及库务局局长陈家强周五表示,欧洲央行的减息行动符合预期,而目前尚未看到会有全球减息的情况;他相信,这一轮的减息不会即时冲击香港的资产价格.

至于中国在一个月内两度减息令市场大感意外,陈家强认为,减息只是中国宏观政策的其中一项工具.

中国人行、欧洲央行及英国央行周四在一个小时之内相继宣布放宽货币政策,显示其对全球经济的警戒级别升高,亦令人关注美国会否推出第三轮量化宽松措施(QE3).[ID:nST0472494]

陈家强表示,美国的经济数据不算太差,所以他对于美国会否推出QE3,以及QE3是否真的能够有助美国经济存疑.

他并称,欧洲经济颇为疲弱,减息有持续发生的可能性,但相信这一轮减息不会即时冲击香港资产的价格.(完)