〔香港金融〕未看到全球将减息,欧洲减息不会即时冲击本地资产价格--官员

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月6日电---香港财经事务及库务局局长陈家强周五表示,欧洲央行的减息行动符合预期,而目前尚未看到会有全球减息的情况;他相信,这一轮的减息不会即时冲击香港的资产价格.
至于中国在一个月内两度减息令市场大感意外,陈家强认为,减息只是中国宏观政策的其中一项工具.
中国人行、欧洲央行及英国央行周四在一个小时之内相继宣布放宽货币政策,显示其对全球经济的警戒级别升高,亦令人关注美国会否推出第三轮量化宽松措施(QE3).[ID:nST0472494]
陈家强表示,美国的经济数据不算太差,所以他对于美国会否推出QE3,以及QE3是否真的能够有助美国经济存疑.
他并称,欧洲经济颇为疲弱,减息有持续发生的可能性,但相信这一轮减息不会即时冲击香港资产的价格.(完)
--发稿 张媛; 审校 梁慧仪/张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。