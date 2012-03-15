〔香港个股〕中国移动今年手机补贴200亿元人民币,将加紧推进与苹果合作(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增更多细节及评论)
* 今年手机补贴200亿元人民币
* 今年目标净增3G用户3,000万以上
* 冀望通过部署下一代移动通讯技术提振业绩
* 将抓紧推进与苹果的合作
路透香港3月15日电---全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)(CHL.N)周四称,2012年手机补贴计划为200亿元人民币,高于去年的170亿元,公司将加紧推进与苹果公司(AAPL.O)的合作,以尽快引进其热门产品iPhone.
中国移动管理层在业绩公布后的记者会上做上述表示.公司首席执行官(CEO)李跃并称,目标为今年新增3,000万以上3G用户,.
中国移动一直在努力提高用户的每月平均收入,但中国移动采用自主开发的移动技术TD-SCDMA标准,该技术逊于竞争对手中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)的更为成熟的国际3G技术标准.因此,中移动迫切希望通过部署下一代移动通讯技术提振业绩.
"数据业务正面临爆炸性的增长,要解决这个问题,就要启动LTE网络."中国移动董事长王建宙称.
2011年已完成了6个城市TD-LTE第一阶段的规模试验,今年将开始9个城市第二阶段规模试验,LTE基站数将达到2万个,杭州和深圳将达到试商用水平.到2013年,基站规模超过20万个,试商用规模进一步扩大.
以用户计,中国是全球最大的手机市场,截止2012年1月末,中国手机用户数已达9.97亿,逼近10亿大关.中国移动的客户总数为6.55亿,其中3G用户5,394万.
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中国移动周四并公布,去年第四季净利按年升4.6%,符合市场预期;2011年全年净利则升5.2%,至1,259亿元人民币.[ID:nSH0109626]
**加紧推进与苹果合作**
中国移动是中国唯一没有与苹果公司签署iPhone协议的运营商.王建宙并透露,与苹果公司合作的技术障碍正在扫清,双方将抓紧推进合作,但以保密协议为由,拒绝透露更多细节.此前,中移动称在其2G网络上已有1,500万iPhone用户.
王建宙说,因苹果iPhone不支持TD格式,双方合作一直存在技术上的障碍,但眼下芯片公司将会推出兼容多网制式的芯片,从而为全制式终端的开发提供了很好条件.
中国移动副董事长奚国华则补充说,多网协同的芯片,可以使得用户只要一个手机就可以走遍天下."今年9月,高通(QCOM.O)可能推出新的芯片,到明年初可能就会有相应的新型终端."他说.
分析师对苹果与中国移动是否能签署协议持不同态度.
花旗银行在报告中称,预计中国移动最早将在2012年底前开始销售iPhone,汇丰银行则希望下一代iPhone支持中国移动的TD-SCDMA,这意味着该公司在销售iPhone前没必要等待发布TD-LTE网络.
中国移动周四收报84.65港元,升0.53%.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。