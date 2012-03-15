〔港股业绩〕保利协鑫去年度净利按年增长6.2%,得益于产能提升

路透香港3月15日电---中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司(3800.HK)周四公布,去年度净利按年增长6.2%,主要得益于多晶硅和硅片的产能提升.

该公司的业绩公告显示,2011年1-12月净利为42.75亿港元,上年同期则为40.24亿港元;同期每股盈利0.2762港元,董事会建议派发末期股息每股0.055港元.

保利协鑫表示,受欧洲债务危机、行业产能过剩等客观因素影响,去年全球光伏产品市场价格大幅下降,惟该公司于去年底提前实现多晶硅产能6.5万公吨/年,而硅片产能亦提升至8吉瓦/年,有效的成本节省措施,使公司保持了盈利增长.

"多晶硅、硅片、电池及组件的平均售价预期于来年将会平稳,"该公司指出,"在产品价格自2011年初起大跌后,市场已出现整合,不少边缘生产商因生产成本高于市场销售价而被迫倒闭."

受硅片销量显着增长的带动,保利协鑫去年度收益按年增长38.1%,至255亿港元.

该公司并称,预期今年全球光伏装机量会在25–30吉瓦之间,中国、美国及德国、意大利等欧洲地区将为主要的太阳能应用市场,其它如印度、日本、韩国、沙特、卡塔尔、以色列等亚洲及中东国家都各自推出发展太阳能发电的国家计划,亦为全球光伏行业提供了新的增长点.

保利协鑫周四收跌1.19%,报2.5港元.(完)

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