〔香港个股〕龙源电力称上半年总发电量同比增10.36%,受风电增长带动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月6日电---亚洲最大风力发电商--龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)周五称,其于今年上半年的总发电量同比增长10.36%,主要受风电增长带动.
该公司的公告称,2012年1-6月的总发电量为1,433万兆瓦时,按年增长10.36%;其中风电的发电量升19.31%至843万兆瓦时,火电则跌3.76%至562万兆瓦时.
而6月单月总发电量为219万兆瓦时,按年升15.36%.
龙源电力周五收跌1.35%,报5.12港元;过去一个月累计涨9.3%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。