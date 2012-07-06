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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 18:23 BJT

〔香港个股〕龙源电力称上半年总发电量同比增10.36%,受风电增长带动

路透香港7月6日电---亚洲最大风力发电商--龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)周五称,其于今年上半年的总发电量同比增长10.36%,主要受风电增长带动.

该公司的公告称,2012年1-6月的总发电量为1,433万兆瓦时,按年增长10.36%;其中风电的发电量升19.31%至843万兆瓦时,火电则跌3.76%至562万兆瓦时.

而6月单月总发电量为219万兆瓦时,按年升15.36%.

龙源电力周五收跌1.35%,报5.12港元;过去一个月累计涨9.3%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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