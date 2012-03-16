《香港报摘》--经济日报3月16日

* 要闻版头条:

--为应付资本需求,市场估计内银未来两年资金缺口高达3,000亿港元.交通银行(3328.HK)(601328.SS)昨率先揭开序幕,以A+H非公开增发方式集资共566亿元人民币.

* 其他:

--港交所(0388.HK)行政总裁李小加表示,商品交易与人民币国际化息息相关,本港如能做好商品交易平台,将有利人民币更大规模走出去.大宗商品交易银码打,边际利润低,内地进口商很重视锁定汇率风险;现在全球不少矿场由中国人拥有,他们都不介意收人民币.

--汇丰(0005.HK)昨再派"大信封",料约150人受影响,当中IT为重灾区,私人银行和后勤支援亦受影响.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 黄凯

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