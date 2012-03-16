《香港报摘》--经济日报3月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 要闻版头条:
--为应付资本需求,市场估计内银未来两年资金缺口高达3,000亿港元.交通银行(3328.HK)(601328.SS)昨率先揭开序幕,以A+H非公开增发方式集资共566亿元人民币.
* 其他:
--港交所(0388.HK)行政总裁李小加表示,商品交易与人民币国际化息息相关,本港如能做好商品交易平台,将有利人民币更大规模走出去.大宗商品交易银码打,边际利润低,内地进口商很重视锁定汇率风险;现在全球不少矿场由中国人拥有,他们都不介意收人民币.
--汇丰(0005.HK)昨再派"大信封",料约150人受影响,当中IT为重灾区,私人银行和后勤支援亦受影响.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。