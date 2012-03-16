《香港报摘》--信报3月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 头版头条:
--内银股"抽水潮"再涌至,交通银行(3328.HK)昨天公布定向配售集资570亿元人民币,农业银行(1288.HK)也很可能步其后尘.业内人士预计,今年内银AH股总融资规模或高达2,000亿元,惟仍较2010年的逾4,000亿元减少五成.
* 其他:
--市场消息指,海通证券(6837.HK)将于今日傍晚落实是否正式启动其H股上市大计.公司正与一些潜在基础投资者作最后商讨.
--和景泰富(1813.HK)发行的五年期美元债券,最终年利率由原预计的10.5%抽升至13.5%水平,规模亦加码至4亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。