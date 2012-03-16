《香港报摘》--信报3月16日

* 头版头条:

--内银股"抽水潮"再涌至,交通银行(3328.HK)昨天公布定向配售集资570亿元人民币,农业银行(1288.HK)也很可能步其后尘.业内人士预计,今年内银AH股总融资规模或高达2,000亿元,惟仍较2010年的逾4,000亿元减少五成.

* 其他:

--市场消息指,海通证券(6837.HK)将于今日傍晚落实是否正式启动其H股上市大计.公司正与一些潜在基础投资者作最后商讨.

--和景泰富(1813.HK)发行的五年期美元债券,最终年利率由原预计的10.5%抽升至13.5%水平,规模亦加码至4亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 黄凯

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