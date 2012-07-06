版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 6日 星期五 18:51 BJT

〔中港个股〕鞍钢预计上半年由盈转亏19.76亿元人民币,因钢价明显下降

路透香港7月6日电---中国钢铁生产商--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)周五称,预计今年上半年由盈转亏,因钢材价格明显下降.

鞍钢的公告称,估计2012年1-6月录得净亏损19.76亿元人民币,上年同期则为净利2.2亿元.今年上半年每股亏损约0.273元.

"上半年亏损,主要由于钢材价格同比显着下降12%以上,故尽管公司已致力降低及控制成本,收益仍大幅下滑."公告称.

该公司于今年首季度业绩已经见红,净亏损18.88亿元.[ID:nSH0103101]

鞍钢H股周五收升1.13%,报4.49港元;其A股亦涨0.79%,报3.85元人民币.(完)

浏览鞍钢其他新闻,请点选[0347.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐