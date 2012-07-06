〔中港个股〕鞍钢预计上半年由盈转亏19.76亿元人民币,因钢价明显下降

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港7月6日电---中国钢铁生产商--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)周五称,预计今年上半年由盈转亏,因钢材价格明显下降.
鞍钢的公告称,估计2012年1-6月录得净亏损19.76亿元人民币,上年同期则为净利2.2亿元.今年上半年每股亏损约0.273元.
"上半年亏损,主要由于钢材价格同比显着下降12%以上,故尽管公司已致力降低及控制成本,收益仍大幅下滑."公告称.
该公司于今年首季度业绩已经见红,净亏损18.88亿元.[ID:nSH0103101]
鞍钢H股周五收升1.13%,报4.49港元;其A股亦涨0.79%,报3.85元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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