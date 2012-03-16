《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透香港3月16日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7613港元HKD=) 美国股市标准普尔500指数周四收于1,400点上方,这是自2008年金融危机以来的首次,因股市恢复上涨.这轮上行提振美股今年呈稳步上涨之势. 道琼工业指数.DJI升58.66点,或0.44%,至13,252.76点,录得第七日连涨.标准普尔500指数.SPX涨8.32点,或0.60,收于1,402.60点.Nasdaq指数.IXIC涨15.64点,或0.51%,至3,056.37点.[ID:nSB1436300] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 217.640 -0.42 19667 16.892 -0.17 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.120 0.85 86007 4.073 0.82 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.240 0.39 157757 84.195 -0.54 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.020 1.16 133662 21.225 1.31 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 148.150 0.23 35571 11.498 -0.01 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 114.570 0.31 21849 8.892 0.36 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.190 0.27 259313 70.147 -0.15 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.850 1.47 33581 4.568 0.39 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.100 1.97 327754 14.048 0.49 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 22.720 -0.09 57365 17.634 0.76 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.610 -0.45 32675 4.775 0.74 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.490 -0.16 11732 3.801 0.04 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.440 -0.59 6800 1.431 -49.78 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.570 2.80 58001 0.399 -1.50(完) --整理 陈敏
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。