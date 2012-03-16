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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 08:10 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月16日

路透香港3月16日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7613港元HKD=)

  美国股市标准普尔500指数周四收于1,400点上方,这是自2008年金融危机以来的首次,因股市恢复上涨.这轮上行提振美股今年呈稳步上涨之势. 

  道琼工业指数.DJI升58.66点,或0.44%,至13,252.76点,录得第七日连涨.标准普尔500指数.SPX涨8.32点,或0.60,收于1,402.60点.Nasdaq指数.IXIC涨15.64点,或0.51%,至3,056.37点.[ID:nSB1436300]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  217.640   -0.42      19667            16.892      -0.17
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.120    0.85      86007             4.073       0.82
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.240    0.39     157757            84.195      -0.54
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.020    1.16     133662            21.225       1.31
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  148.150    0.23      35571            11.498      -0.01
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  114.570    0.31      21849             8.892       0.36
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.190    0.27     259313            70.147      -0.15
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.850    1.47      33581             4.568       0.39
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.100    1.97     327754            14.048       0.49
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   22.720   -0.09      57365            17.634       0.76
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.610   -0.45      32675             4.775       0.74
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.490   -0.16      11732             3.801       0.04
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.440   -0.59       6800             1.431     -49.78
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.570    2.80      58001             0.399      -1.50(完)

  --整理 陈敏

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