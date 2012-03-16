《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月16日

路透香港3月16日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7613港元HKD=) 美国股市标准普尔500指数周四收于1,400点上方,这是自2008年金融危机以来的首次,因股市恢复上涨.这轮上行提振美股今年呈稳步上涨之势. 道琼工业指数.DJI升58.66点,或0.44%,至13,252.76点,录得第七日连涨.标准普尔500指数.SPX涨8.32点,或0.60,收于1,402.60点.Nasdaq指数.IXIC涨15.64点,或0.51%,至3,056.37点.[ID:nSB1436300] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 217.640 -0.42 19667 16.892 -0.17 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 13.120 0.85 86007 4.073 0.82 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.240 0.39 157757 84.195 -0.54 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 41.020 1.16 133662 21.225 1.31 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 148.150 0.23 35571 11.498 -0.01 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 114.570 0.31 21849 8.892 0.36 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 45.190 0.27 259313 70.147 -0.15 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 58.850 1.47 33581 4.568 0.39 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 18.100 1.97 327754 14.048 0.49 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 22.720 -0.09 57365 17.634 0.76 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 24.610 -0.45 32675 4.775 0.74 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.490 -0.16 11732 3.801 0.04 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.440 -0.59 6800 1.431 -49.78 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.570 2.80 58001 0.399 -1.50(完) --整理 陈敏