〔香港个股〕中国动向预期上半年收入及盈利明显下跌,受累市场存货过剩

路透香港7月6日电---中国运动服装品牌公司--中国动向(3818.HK)周五称,预期今年上半年的收入及盈利将明显下跌,受累于市场存货过剩问题.

该公司的公告并称,今年第三季及第四季的订货会所收到的订单总额较去年同期录得"中双位百分比的跌幅",因此董事会预计,2012年全年的收入将较去年出现明显下降.

公告指出,今年以来中国体育用品市场的竞争继续加剧,导致市场提供更高的产品折扣.另一方面,业内经销渠道的存货过剩问题仍为经销商的一大挑战.为此,中国动向自年初起进一步调整今年各产季的产品类别并减少经销商订货量.

"预期截至2012年6月30日止半年的收入按年下跌约29%,而股东应占溢利率则由去年同期的19%下跌至约10-12%."公告称.

该公司表示,为应对严峻的市场形势,集团已制定中期战略计划,拟于2014年前完成,主要包括加强研发的内部资源整合、改善成本管理、致力清理存货以及积极发展Kappa的新业务.

中国动向今日收跌1.35%,报0.73港元.(完)

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