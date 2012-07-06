〔香港个股〕中国动向预期上半年收入及盈利明显下跌,受累市场存货过剩

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月6日电---中国运动服装品牌公司--中国动向(3818.HK)周五称,预期今年上半年的收入及盈利将明显下跌,受累于市场存货过剩问题.
该公司的公告并称,今年第三季及第四季的订货会所收到的订单总额较去年同期录得"中双位百分比的跌幅",因此董事会预计,2012年全年的收入将较去年出现明显下降.
公告指出,今年以来中国体育用品市场的竞争继续加剧,导致市场提供更高的产品折扣.另一方面,业内经销渠道的存货过剩问题仍为经销商的一大挑战.为此,中国动向自年初起进一步调整今年各产季的产品类别并减少经销商订货量.
"预期截至2012年6月30日止半年的收入按年下跌约29%,而股东应占溢利率则由去年同期的19%下跌至约10-12%."公告称.
该公司表示,为应对严峻的市场形势,集团已制定中期战略计划,拟于2014年前完成,主要包括加强研发的内部资源整合、改善成本管理、致力清理存货以及积极发展Kappa的新业务.
中国动向今日收跌1.35%,报0.73港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。