〔香港个股〕中电控股与南方电网商讨,向埃克森美孚洽购青山发电60%股权

路透香港3月16日电---香港发电商--中电控股(0002.HK)宣布,正与南方电网商讨,向埃克森美孚能源有限公司收购其所拥有的60%青山发电有限公司股权.

中电控股的声明称,公司与埃克森美孚(XOM.N)已就埃克森美孚能源出售其于青山发电的权益洽商多时,而南方电网是在后期才加入洽商.

青山发电是中电拥有40%权益,并由埃克森美孚能源拥有60%权益的合营公司,在香港拥有三间发电厂,总发电容量达6,908兆瓦.

南方电网是内地一间国营电网公司,于2002年成立,覆盖中国多个南部省份.

中电控股强调,有关商讨仍在进行中,现阶段仍未就签订协议落实任何决定.

中电控股周四收报67.7港元,过去一个月累计涨5.6%.(完)

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