〔香港个股〕中电控股与南方电网商讨,向埃克森美孚洽购青山发电60%股权

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透香港3月16日电---香港发电商--中电控股(0002.HK)宣布,正与南方电网商讨,向埃克森美孚能源有限公司收购其所拥有的60%青山发电有限公司股权.
中电控股的声明称,公司与埃克森美孚(XOM.N)已就埃克森美孚能源出售其于青山发电的权益洽商多时,而南方电网是在后期才加入洽商.
青山发电是中电拥有40%权益,并由埃克森美孚能源拥有60%权益的合营公司,在香港拥有三间发电厂,总发电容量达6,908兆瓦.
南方电网是内地一间国营电网公司,于2002年成立,覆盖中国多个南部省份.
中电控股强调,有关商讨仍在进行中,现阶段仍未就签订协议落实任何决定.
中电控股周四收报67.7港元,过去一个月累计涨5.6%.(完)
浏览中电控股其他新闻,请点选[0002.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。