〔港报财经评论〕点评三蓝筹,中海外省镜--经济日报3月16日

点评三蓝筹,中海外省镜 /林瑞芬

欧美股市周三向好,但内地股市不振,港股夹于好淡因素中争持,恒指收报21,353,升45点,大市成交额645亿港元.大市反覆整固,市场焦点离不开业绩及内银股集资消息.交行(3328.HK)A及H股昨均停牌,据闻真的会进行非公开增发集资566亿元人民币.若是非公开增发,财政部、社保基金及汇丰等肯接货,对股价冲击有限,所以其他内银股A股只是微跌,上证综合指数也只是温和下跌0.73%至2373收市.中移动股价候4G引爆.回说多只公布业绩的蓝筹股,中移动(0941.HK),符预期;太古A(0019.HK),低于预期;中国海外(0688.HK),胜于预期.中移动今年资本开支为1,319亿元人民币,按年增长2.65%,不算太劲.不过,中移动就话,今年将加快TD-LTE规模部署,指其带宽成本明显低于3G,股价因此由低位反弹回升,收报84.65港元,升0.5%.

太古A最难估是航空业.太古A于2011年全年业绩报告中表示,撇除投资物业估值变动及出售又一城的投资物业所得特别收益后的核心盈利,报87.28亿港元,减少23.71亿港元,跌21%,最主要受航空业务拖累以及利息开支增加.从地产部门的基本溢利显示,撇除出售又一城物业所得及其他非经常性项目的影响后,地产部门的基本溢利为41.13亿港元,增长6%,保持平稳.市场给中海外溢价较高.中国海外去年营业额增9.6%至485.8亿港元,若不包括中海宏洋(0081.HK)则增长19%;纯利则增21.5%至150.3亿元,而核心利润增幅为37%,至130.2亿港元.中海外今年盈利至少升20%.展望今年,温总前日都讲过房价远未到合理水平,料调控不会放松.不过,中国海外主席孔庆平于全年业绩记者会就表示,虽预计中央今年的宏观调控政策坚定不动摇,但会视乎市场情况作出微调,确保内房市场长远能够持续健康发展.

配合内房大形势发展,中央不会加大调控也不放松,平稳发展,那投射于股价的走势,也可能是以大型上落为主.按中国海外走势图示,目前股价处近半年以来较高水平,料先行回调到大型上落区中轴或较低水平,可趁低收集,建议14港元以下考虑,12港元止蚀,昨收15.36元.(012)

............................................................................................................

交行配股集资,影响有待消除 /余少文

大市继续回落,但沽压有改善象.交通银行(3328.HK)突然配股集资566亿元人民币,用作补充资本,加上民生银行(1988.HK)和招商银行(3968.HK)去年已获批准融资,或可消除内银股不利因素.内银股下跌主要受交行突然公布配股所致,因为交行前年才供股集资,不足2年又要筹钱,相信是其截至去年第三季止的核心资本充足率和资本充足率只有9.24%和11.89%.由于中国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%,理解交行属于系统重要性银行,故其资本充足率确实处于警戒,如能增加资本可以给予银行更多放贷空间.

交行今次配售65.4亿新A股,每股作价4.55元人民币,以及配售55.6亿新H股,每股作价5.63港元,H股配售价较停牌前折让9%,三个主要股东财政部、汇丰控股(0005.HK)和社保基金都会参与这次定向配售股份,集资金额达566亿元人民币,占去年第三季股东权益比重约22%.交行今年EPS摊薄17%.记得交行在2010年供股集资不多于400亿元人民币,去年第三季又发行260亿元人民币次级债券,中国媒体指其次级债占核心资本比例已超过规定上限,故急需扩大核心资本规模.尽管交行可以提升资本,但对小股东而言,每股盈利将被摊薄,以彭博预测交行去年盈利483亿元人民币计算,每股盈利约0.78元人民币,在配售124亿股A股和H股后,每股盈利摊薄至0.65元人民币.当然,配股昨日才进行,摊薄效应会在2013年业绩才能全面反应出来,惟即使如此,今年每股盈利也会被摊薄约17%,以昨日收市价计算,今年预测PE约7倍,仍低于2010年往绩PE.

内银股能否回勇,内地监管机构是关键所在,内地媒体报道,监管机构将工商银行(1398.HK)和建设银行(0939.HK)今年贷存比目标值分别由去年的62%和68%上调至63%和70%,才知道内银股并非一刀切将贷存比率定在75%,而是部分银行有目标要求,难怪工行、建行和农行的贷存比一向偏低.由于四大行存款占全部金融机构半数存款,故上调一个百分点贷存比,可以增加放贷量,有助改善内地流动性,属于利好消息,故继续看好工行、建行和中国银行(3988.HK).(010)