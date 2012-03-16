〔港报财经评论〕逼爆避风港,资金流转航--信报3月16日

逼爆避风港,资金流转航 /习广思

轮场追逐中移动.近日美债回落,欧洲LTRO资金正由央行流出,资金流仍利好区内股市.股市升到此水平,很多人都开始收手,亦因此私人银行客户对债券的需求甚大,要股市再上升,另一个潜在因素可能性是,市场低估两轮LTRO的放水威力.腾讯(0700.HK)业绩孰好孰坏,见仁见智,但股价在业绩后上升,大行续捧其上天;但市场有虚有实,更大程度反映其成为大户利用衍生工具舞动指数的好棋子而已.类似情况在汇控(0005.HK)、中移动身上更见明显呢.中移动纯利上升5%,只算是符合预期而已,维持过去派息,以现价计股息率约4.4厘,名副其实低增长高息股.然而,大行唱好唱淡反映,其前景只在乎阁下如何看,TD-LTE营运可以是看好理由,也可以是看淡理据;但资金永远在流,行业可能大执位,此际转买中移动,更大原因可能是看淡中联通(0762.HK).

内银股在交行(3328.HK)抽水大计下,股价了无起色,调整持续.重农行(3618.HK)因重庆政府政变而急挫2.96%,股价在250天线水平争持多日,失守4.2港元平的话,有可能下试4港元,甚至150天线3.785港元水平呢.炒股不炒市,个别股份继续炒作业绩因素,和黄0013.HK业绩前获瑞银唱好,相信合奏陆续有来.汇源(1886.HK)股价异动上升11%,突破4个月的横行区,下周将公布业绩.昔日之因今日之果.博士蛙(1698.HK)急挫34.88%,审计师德勤声言管理层无法提供所需资料,公司”拟”设委员会调查云云.大抵分析员看惯太多这类管治问题的民企,认为此举难以释疑虑.

“资金市,资金事”.去年欧洲债市是风险源头,同时德美债券又成了避险天堂,讨论资金流,亦不得不看债.美国十年期债息升至2.3厘,期货价格反映面值价格由132港元跌至128.55港元.市场暂时预期10年债息将回到2.4至2.5厘,即升穿10月高位才罢休.近月来资金全面流到新兴市场买债,美国本土由国债流入按揭抵押证券(MBS)市场,炒作央行救楼市,新兴债市及MBS的息差收窄,特别是前者在2月急升.宏利(0945.HK)异动,大成交上升7.89%,正在疑惑之际,只要把其股价与美债息一并便明.这轮股市反弹,宏利走势比汇控更疲弱,全年业绩扭亏,但第四季亏损达6900万加元,债息低企影响再投资回报的负面因素,一直挥之不去.后市如何?贝南奇告诉你低息维持多几年,债息回升难以长久,也意味宏利股价反弹未必长久,亦未必能跑赢大市.(B02)

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不宜一面倒看淡欧罗 /苏子

昨天亚洲市欧罗兑美元虽曾略破上日1.3008低位,但破位后仅低见1.3001便迅即止跌回升,并且返回上日的1.3030收市价以上波动,令1.30心理关口得以发挥.不过,昨天欧洲入市后,欧罗兑美元却未能顺势升至50天SMA阻力,高位仅见1.3068便乏力再升.若昨晚欧罗兑美元乏力挑战50天SMA阻力,料1.30心理关口将再面临严峻考验,一旦失守,且看看上月16日所造的1.2970低位能否一攻即破了.

如昨晚欧罗兑美元在跌破1.30心理关口后,可迅即跌破1.2970低位支持,最后更出现低收情况,那今天欧罗兑美元的走势将有极高机会继续往下寻底;反之,倘若昨晚欧罗兑美元失守1.30心理关口后未见出现更猛烈的沽压,最后收市时更脱离即市低位,返回上日的1.3030收市价附近甚至更高水平,那便要提防汇价近日大弱势或已暂告一段落,今天将有甚高机会升回并企稳50天SMA以上波动.

其实昨天亚洲市欧罗兑美元在失守前天的1.3008低位后,理应可承接前天的弱势进一步破关而下,顺利跌破1.30心理关口并考验上月16日的1.2970低位支持甚至更低水平才对;然而汇价在破位后只是多跌7点子便已迅即止跌回升,1.30心理关口幸保不失,反映市场上正有一股庞大力量力阻欧罗兑美元进一步下挫.如这股庞大力量可在昨晚继续成功力阻欧罗兑美元破关而下,宜留意昨晚欧罗兑美元的收市价处于哪个水平.若然昨晚欧罗兑美元出现不跌反升并且更升回50天SMA阻力以上收市,技术上将有利今天欧罗兑美元继续走高及并上试本周二的1.3191高位甚至20天SMA阻力.因此,若看见昨晚欧罗兑美元出现明显高收情况,那今天便不宜看淡,反而更可采取顺势买入的策略.目前欧罗兑美元可说是已到了极关键的时刻,投资者宜作好两手准备,暂不宜一面倒看淡欧罗兑美元的走势.(B11)