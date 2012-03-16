《香港报摘》--其他报纸重要消息3月16日

* 明报

--受内地楼市调控影响,嘉里地产(0683.HK)去年来自内地业务市场的盈利下跌三成.管理层指,今年内地房地产前景仍然严峻,并预计旗下住宅货尾盘再推时要减价一至两成.

* 星岛日报

--太古(0019.HK)未来三年拟斥134亿港元购置新船.主席白纪图表示,对太古海洋开发未来发展充满信心,认为可以抵销油价对航空业务带来的不利作用.

--星展零售银行业务信用卡及私人贷款业务高级副总裁周邦贵表示,冀今年无抵押贷款收入可有约三成的增长.

* 苹果日报

--消息指,汇控(0005.HK)(HSBA.L)集团首席营运总监兼集团常务总监Sean O'Sullivan在内部高层电话会议中透露,期望今年度资讯科技(IT)成本支出可降低约6%.

* 东方日报

--独立股评人David Webb批评香港交易所(0388.HK)在下月举行的股东周年大会上,寻求发行一成股份上限及折让价不逾一成的一般性授权,呼吁股东为保障本身权益,投票反对.

--恒生指数公司董事兼总经理关永盛预期,将于明年首季分阶段将恒指系列更新报价频密度提升速度,由现时每15秒计算指数一次,加快至每2秒计算一次,并将于今年下半年与市场人士进行测试.

* 文汇报

--信贷评级机构惠誉在最新报告中指,中国经济若严重放缓.港银的公司贷款未来三年内的损失可能达到6%;港银持有的内地金融机构持股价值可能缩水最多65%.

--恒大地产(3333.HK)旗下的济南恒大日前全部拿下济南第二批挂牌出让的七宗居住和商业金融业用地,面积超过641亩,总价接近37亿元人民币.

--建业地产(0832.HK)公布,今年2月合同销售2.83亿元人民币(下同),环比1月的11.6亿元大幅下跌75.6%,但同比去年同期则有135%增长.截至2月底,公司录得14.4亿元销售,完成全年目标16%.

* 大公报

--香港港口发展局公布,2月货柜吞吐量报164.6万箱,同比升7.65%,环比跌16.5%,反映今年传统2月份的春节提前至1月,节后货量逐渐回升.(完)

--整理 萧萍; 审校 陈敏/张喜良

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