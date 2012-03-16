〔港报社评〕反流选是一场重大政治较量--文汇报3月16日

中国温家宝总理关于香港特首选举的讲话,明确传达出中央坚决反对流选的信息.反流选是爱国爱港阵营与反对派阵营之间的一场重大政治斗争,事关”一国两制”顺利实施,事关按基本法和人大决定的规定顺利推进香港民主进程,事关港人福祉和社会经济发展.在这些重大问题上,爱国爱港选委肩负香港700万市民的重托和中央的期望.无论他们个人有什么利益诉求,都要跳出小圈子,摒弃成见,顾全大局,和衷共济,坚持按照爱国爱港、具有管治能力和社会认受性3个条件,在第一轮投票中选出理想特首人选,全力挫败反对派鼓吹”投白票”、竭力制造流选的图谋.

全力鼓吹投白票妄图策动流选的,正是反对派政党和政客.建制派中主张或附和此论调的,只是极少数人.现在反对派在首轮投票中鼓吹投白票,其目的就是企图怂恿一些建制派选委投白票,暴露其拖建制派选委下水,破坏新一届行政长官顺利产生.反对派企图利用一些建制派选委对特首选举中出现的”黑材料”的不满,趁机进行”策反”,企图把建制派选委拉入反对派破坏特首选举的阵线.

但是,今次特首选举竞争激烈,高度透明,出现攻讦抹黑等选战手段,不值得大惊小怪.况且,比起西方民主选举中抹黑宣传之规模和深度,不过是小巫见大巫.试问,有哪个地方因为出现黑材料而令选举夭折?反对派以黑材料事件否定特首选举根本站不住脚.建制派选委务必提高警惕,切勿上当,做出亲痛仇快的事.(A04)