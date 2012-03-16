〔港报社评〕薄熙来治渝启示:强政权人治难长远,重民权法治可久安--明报3月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
重庆”打黑英雄”王立军出事后,提拔他的薄熙来受到什么影响,备受关注,现在薄熙来被免职,日后薄在党纪国法会否还要承担责任,尚待事态发展.综观薄熙来治渝四年,推行”唱红、打黑、共富”等政策,不但在全国、在国际也瞩目,引发热切讨论.薄熙来在重庆轰轰烈烈干了四年,是否触及中共路线之争,尚待观察;不过,由他和王立军所处身个人仕途横逆景况,若有所谓”重庆模式”,实践结果显示这样的模式有重大缺陷,主要在于推行人治而非法治,强化政权而非民权,以一党之尊凌驾公民社会,最终以失败收场.
关键不在重庆改变多少,问题在会否开历史倒车.因为薄熙来所推动政策,有重大缺陷:他在推行人治而非法治,他在强化政权而非民权,他以一党之尊凌驾公民社会.历史上,不乏野心家曾经以类似模式取得权力,最终使社会、国家陷于万劫不复境地.文化大革命的毛泽东如是,希特勒如是.不是以薄熙来比拟毛泽东和希特勒,只是要指出,“重庆模式”有这样的潜在危险.
中国总理温家宝前日在记者会上讲到”不政改,经济成果还有可能得不偿失,文革悲剧还有可能重临”,温总力陈政治体制改革之紧迫性,结合重庆模式和王立军、薄熙来出事,温总所流露焦虑感,有了最佳注脚.温总这次讲政治体制改革,其中特别提到”特别是党和国家领导制度的改革”,从薄熙来的重庆事变,看来知道温总在说些什么了.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。