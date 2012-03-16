〔港报社评〕唱红打黑太激,社会矛盾待纾--星岛日报3月16日

以”唱红打黑”掀起政坛风云的重庆市委书记薄熙来失势去职,中央斩去”运动式管治”的大旗手.虽然解决了薄熙来的去留,那些支持他崛起的背后社会因素,例如贫富悬殊和官黑捆绑引发的社会矛盾,仍待化解.强硬加民粹,路线惹争议.薄熙来和他一手提携、作为”打黑”主力人物的重庆副市长王立军,叱吒风云好一段日子.至上月王立军出走去四川成都美国总领事馆,薄熙来扶摇直上的仕途亮起红灯.他在刚结束的人大政协两会活动中露面或缺席,都惹来种种猜测.到两会结束日,总理温家宝公开要现任重庆市委和市政府反思,认真从王立军事件中吸取教训,反映中央已经决定免去薄熙来职务.

薄熙来推行的”复古”管治模式,在相当长时间”官运亨通”,而且在社会上不乏支持声音.他的强硬管治能够迅速做出成绩,重庆治安赢得基层百姓赞好,同时得到各地缅怀中共执政初期治安较佳、财富分配均匀的百姓支持.薄能赢民心,缘由要反思.薄熙来被指以偏向民粹主义的手法,利用基层百姓对现实的不满,赢取民心作为政治本钱.不认同他路线的人认为,他落超重特效药来使社会迅速”药到病除”,却没有考虑到当年中共用这剂重药产生的严重副作用,包括埋下阶级仇恨斗争、滥权枉法、天下大乱的文革种子.中央今次向偏左路线说不,促成薄熙来下台,但是,任何政治主张都要有社会的土壤培养,要避免国家出现不稳定,如何纾减社会内部的深层次矛盾,群众对社会公平和共享财富的诉求,是中央和地方执政要继续解决的难题.(A06)