〔港报社评〕内银集资频仍,港股借势调整--信报3月16日

交通银行A股及H股昨日双双停牌,因为交银发出通告,表示正计划A+H定向两地配售新股,集资规模高达566亿元人民币.根据该公司的通告,汇丰银行、社保基金、财政部,以及上海海烟、中国烟草浙江公司、云南红塔等12家公司会认购新股.中国内地银行纷纷集资,主要原因是市场一直预期中央会放宽货币政策以刺激经济的预期完全落空,因为两会结束后,中央不单下调经济增长目标至7.5%,人民银行行长周小川更明确表示,尽管今年中国内地银行存准率仍有下调空间,但存准率的下调,主要目的是调节市场上的流动性,与货币政策的松紧无关,不存在放宽货币政策的问题.

自去年下半年开始,人民币升值预期弱化、外国进入中国资金放缓和贸易顺差缩减,导致外汇占款减少,正好为存款准备率下调及回复常态腾出空间.与公开市场操作一样,存准率属数量货币政策工具,与价格工具(利率)不同,只有在扭曲的情况下才对货币政策松紧影响不大,一旦存准率回复常态,作用和影响便不可小觑.可以确定的是,中国今年主要会用存准率这个货币政策工具以调节流动性和控制信贷,但释放出的流动性,在中央的政策规划下,不会特别流向股市和房地产,反而会如周小川所言,”会广泛分布在国民经济各个方向”.因是之故,温家宝在人大会议结束后表示中国经济存在下行压力,内地股市便随即大幅下挫,连跌两天,上A和上综指数跌幅分别高达3.3%,跌破2,500点和2,400点的关口,实在不难明白.

港股在2月已形成小双顶,3月的反弹,恒指最高只见21,638点,技术上已出现3次到顶不破和一浪低于一浪的利淡形态,所以尽管近期美股不断创出新高,也未能带动港股冲破21,800点的水平.3月港股下调的趋势已愈来愈明显,加上3月25日特首选举在即,政治局势至今不单未见明朗,建制派之内部矛盾反见日趋尖锐,任何一个建制派候选人上台,都不可能在短期内修补嫌隙,何况流选的机会亦并非完全没有可能.凡此种种,都足以成为港股大幅调整的藉口,投资者千万不要掉以轻心.(A02)