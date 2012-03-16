〔港报社评〕薄熙来落马,政改困局需突破--经济日报3月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
重庆市委书记薄熙来昨被免职,相信是中共十八大卡位战的权力斗争结果.薄熙来的免职或其力倡的唱红打黑,都有政治凌驾一切的阴影,中国要晋身现代国家,就要建立公平、公正、公开政治制度,否则难除社会动荡大炸弹.重庆唱红打黑,政治取代法治.外界高度关注中共中央昨免去薄熙来重庆市委书记职务,惟重视的非薄个人去留,而是背后涉及今年秋季举行中共十八大最高领导层政治局常委换届的权力斗争.薄的心腹、重庆副市长王立军早前被查只是导火线,薄在重庆主导唱红打黑,与中共总书记胡锦涛政治方向相违,在卡位战中落马.
薄熙来的唱红打黑,明显与胡锦涛、中国总理温家宝倡导的依法治国、保障民权、建立公平正义社会的方向背驰.若这种回归过去政治挂帅的政治运动再发展下去,更可能出现类似文革的社会混乱.相信此正是温家宝前日语重深长地提醒,政改不推行,文革可能再现的底因.中国要成为国际间的大国、强国,不能只靠经济改革缔造经济总量,还须建立一个制度健全的成熟国家,此须对政府运程作完备的界定、规范,严限官员权力,要求官员依法治国、依法行政,施政须在阳光下进行,并以独立司法系统监督行政机构,才可保障人民、严惩腐败.此亦是温总力倡政改的核心.没有政治改革,国家难保富强.唱红打黑、革除薄熙来的手段更反映中国必须推行政改,否则中国不单难成强国,更可能陷入经改倒退、社会动荡的危机.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。