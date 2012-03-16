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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 09:38 BJT

〔香港股市〕开平,利丰走强抵消中资金融股疲势

路透香港3月16日电---港股周五开平,利丰(0494.HK)跳涨7%,抵消了中资金融股疲势.

恒生指数.HSI开低0.02%至21,350.25点.恒生国企指数.HSCE开低0.33%,报11,203.82点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

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