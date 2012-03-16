〔香港个股〕合景泰富将发行4亿美元五年期优先票据,年息率13.25%

路透香港3月16日电---广州房地产商--合景泰富地产(1813.HK)公布,将发行于2017年到期,本金额4亿美元的优先票据,年息率为13.25%.

公司的声明称,拟将所筹资金用于为其项目提供资金及一般企业用途.

票据将每半年付息一次,并获标准普尔给予"B+"评级,前景为稳定;穆迪的评级为"B1",前景亦为稳定.

合景泰富的票据息率高于此前另一广东省房地产商--雅居乐(3383.HK)的同期限票据.雅居乐发行7亿美元于2017年到期的优先票据,年息率为9.875%.[ID:nSH0109340]

合景泰富周五早盘初段股价跌1%,报4.96港元;过去一个月累计涨35.5%.(完)

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