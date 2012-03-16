〔香港热股〕保利协鑫早盘中段跌逾5%,稍早遭花旗降级至"沽售"

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港3月16日电---中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司(3800.HK)周五早盘中段跌逾5%,该股稍早遭投行花旗降级至"沽售".
该股早盘一度跌近7%,低探2.33港元的两个月低位.香港时间11:02,跌5.2%,报2.37港元;并跑输大市恒生指数.HSI0.13%的跌幅.
花旗的报告称,将保利协鑫的投资评级由"中性"降至"沽售",目标价亦由2.4港元降至2.2港元;因公司去年下半年获利远低于市场预期,主要受多晶硅价格大跌影响.
"预期今年保利协鑫面临更大的降价压力,行业利润率收缩将限制该公司的盈利升幅."该行分析师Timothy Lam在报告中称.
保利协鑫此前公布,去年度净利为42.75亿港元,按年增长6.2%,主要得益于多晶硅和硅片的产能提升.[ID:nSH0109698](完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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