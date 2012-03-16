〔中港热股〕交行巨额筹资"定向"降落A+H股表现迥异,分析师评级保持稳定(更新版)

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* 交行公布566亿元人民币定向增发

* 其H股应声上涨,而A股则小跌

* 分析师多维持评级不变

路透香港3月16日电---在中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)高达566亿元人民币定向增发方案公布后,银行业分析师给予的评级基本未变,目标价也相对稳定.但交行A股和H股表现却呈迥异,其中H股上涨,而A股则小跌.

周五早盘10:50,交行A股报4.84元人民币,略跌0.62%;H股则报6.28港元,涨1.45%.而其定向增发价格则为A股4.55元人民币,H股5.63港元.

根据公告,是次增发A股约65.42亿股,增发H股约55.60亿股,募集资金总量高达566亿元人民币.交行表示,此次定向增发完成后,3-4年内将不再有融资需求;而资本充足率将达13%,核心资本充足率则超过10%.

国泰君安香港银行业分析师李伟发布的报告显示,维持该行的"收集"评级和8.40港元目标价;元大证券的报告也维持评级及6.2港元的目标价不变.

李伟在报告中称,交行再融资方案以定向增发进行,可以降低市场资金压力,对股价有利,"我们的目标价相当于融资后9倍2012年市盈率和1.3倍2012年市净率."

交行此次增发,财政部、汇丰和社保基金,以及连同其他的旧股东和新投资者将共同认购.A股锁定期为三年,H股锁定期为三个月.增发完成后,财政部和汇丰持股比例均基本不变.(完)