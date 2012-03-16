〔香港个股〕中电控股洽购青山发电其余股权,料涉资至少110亿港元(更新版)

(新增分析师评论、背景及更新股价)

* 中电控股称与南方电网商讨收购青山发电公司60%股权

* 卖方为埃克森美孚

* 花旗估计中电收购青山发电30%股权,涉资至少110亿港元

* 中电早盘微涨0.22%,报67.85港元

记者 雷美珍/梁慧仪

路透香港3月16日电---香港供电及发电商--中电控股(0002.HK)正在商讨收购青山发电有限公司(CAPCO)其余股权.分析师估计,中电收购30%股权可能需要支付至少110亿港元.

中电现时持有青山发电公司40%股权,该公司稍早公布,正与中国南方电网商讨,向埃克森美孚能源有限公司收购其所拥有的60%青山发电有限公司股权.

花旗分析师刘显达称,如果中电收购青山发电的30%股权,作价估计达110-137亿港元,并相信中电有可能以青山发电的借贷、分拆澳洲TRUenergy上市的资金及/或由中电发行新股的方式应付.

"交易对中电有正面作用,因公司于2013年度净利潜在提升3.5-4.4%."他说.不过,如果中电以全债项方式应付是次收购,则公司至今年底的负债比率有可能由76%升至94-97%,并对其信贷评级构成威胁.

中电控股的声明称,公司与埃克森美孚(XOM.N)已就埃克森美孚能源出售其于青山发电的权益洽商多时,而南方电网是在后期才加入洽商.该公司并强调,有关商讨仍在进行中,现阶段仍未就签订协议落实任何决定.

中电与埃克森美孚的合作始于60年代,现时在香港营运三间电厂均由青山发电负责,总发电容量达6,908兆瓦,其中包括全球规模最大的燃气联合循环发电厂之一的屯门龙鼓滩发电厂.

南方电网为中国两大电网公司之一,于2002年成立,覆盖中国多个南部省份.

欧洲国家正设法减少债务,造就现金充裕的中国国有电力企业在海外积极展开收购.稍早葡萄牙电网运营商REN的25%股权将按3.87亿欧元(5.0782亿美元)的价格,出售给中国国家电网公司.

另外,路透此前引述三位消息人士透露,国家电网已与美国发电商爱依斯(AES Corp)(AES.N)进行过洽谈,讨论收购爱依斯美国风电业务的控股股权.[ID:nSB1413124]

中电控股周五早盘微涨0.22%,报67.85港元;大市恒生指数.HSI则跌0.24%.(完)

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