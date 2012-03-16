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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 15:41 BJT

〔中港个股〕平安保险称今年将增加固定收益产品投资

路透香港3月16日电---中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周五称,今年将增加固定收益产品投资.

平保昨日公布,2011年度净利为194.8亿元人民币,按年增长逾12%.[ID:nSH0109110]

不过分析师称,去年下半年的新业务表现逊预期,导致今天股价受压.

本地时间15:33,平安H股股价最新下跌2.37%,报61.85港元,过去三个月累计上涨近19%;恒生指数.HSI则下滑0.13%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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