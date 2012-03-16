〔中港个股〕平安保险称今年将增加固定收益产品投资

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透香港3月16日电---中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周五称,今年将增加固定收益产品投资.
平保昨日公布,2011年度净利为194.8亿元人民币,按年增长逾12%.[ID:nSH0109110]
不过分析师称,去年下半年的新业务表现逊预期,导致今天股价受压.
本地时间15:33,平安H股股价最新下跌2.37%,报61.85港元,过去三个月累计上涨近19%;恒生指数.HSI则下滑0.13%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路