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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 15:27 BJT

〔离岸人民币〕RBI发行两年期点心债,指导息率为4.75%左右--销售文件

路透香港3月16日电---据路透周五获得的销售文件,欧洲银行Raiffeisen Bank International(RBIV.VI)正发行离岸人民币债券,初始指导息率在4.75%左右.

销售文件显示,该笔债券为基准规模,年期为两年.

汇丰(0005.HK)、渣打(2888.HK)和Raiffeisen Bank International负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 曾祥进

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