〔港股业绩〕俄铝去年净利挫92%远逊预期,受累Norilsk Nickel账面值减少

路透香港3月19日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)周一宣布,2011年的净利按年大挫91.7%,且远逊市场预期,主要因俄铝于Norilsk Nickel(GMKN.MM)的投资账面值因后者买卖本身股份而减少所拖累.

俄铝去年的净利为2.37亿美元,远低于汤森路透I/B/E/S综合22名分析师平均预测的19.1亿美元.其2010度净利为28.67亿美元

公司表示,去年度的经调整EBITDA(除息、税、折旧及摊销前盈利)为25.12亿美元,与2010年度的25.97亿美元相若.去年度的EBITDA利润率分别为20.4%,2010年度为23.7%.

俄铝上月表示,由于去年的原铝及合金产量较同期实际销量为高,故决定将去年底所生产铝的销售转至今年,并有可能于未来18个月内将铝产量缩减6%.[ID:nSH0096419](完)

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