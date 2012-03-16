〔中港个股〕平安保险冀三季度完成发行可转债,将加大固定收益投资(更新版)

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* 希望三季度完成260亿元可转债的发行

* 发行可转债后,集团资本金可应付2-3年业务发展

* 今年将加大定息收益产品投资

* 料权益类投资受惠于股市回升

记者 雷美珍/林琦

路透香港3月16日电---中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)希望三季度完成发行260亿元人民币可转债.而此次发行后,集团资本金足以应付2-3年业务发展需要.

而展望今年投资市场,平安保险称将维持去年的投资策略,加大固定收益产品投资.

平保执行董事兼首席财务官姚波在分析师会议后对记者表示,希望于今年三季度完成可转债的发行工作.

问及是否有进一步融资压力,平保总经理任汇川表示,"完成发行可转债后,预计按照正常业务发展速度,未来2-3年之内集团的资本金会得到可靠的保障."

他并指出,此次发行可转债可以令各子公司的盈利增长、偿付能力得到很好的补充.

平保昨日晚间公布去年度净利同比增长12.5%,符合市场预期,惟今天股价受压,因投资者对平保的资本水平以及新业务价值略逊预期表示担忧.

"去年底平安寿险的偿付能力充足率进一步逼近监管红线,而集团的资本水平亦大幅下滑,投资者担心会影响今年的业务增长."建银国际分析师余君峻称.

去年底止,平保的集团偿付能力充足率由去年中的200%降至167%;寿险的偿付能力充足率则由158%降至156%.

不过平保管理层称,公司正与中国保监会研究,能否将拟发行的260亿元可转债,纳入资本金的计算.如获准许,则基于去年底的偿付能力充足率可提升23个百分点,至190%.

偿付能力充足率指保险公司实际资本与最低资本的比率.保监会根据保险公司的偿付能力充足率划分为三类规管,一是偿付能力不足的公司,其充足率低于100%;第I类偿付能力充足率在100-150%之间;第II类偿付能力充足率高于150%.对于偿付能力不足或第I类偿付能力充足的保险公司,保监会可对其业务经营和投资活动采取各种限制措施.

**加大固定收益投资**

展望今年的投资市场,平保副首席执行官陈德贤称,今年将维持去年的投资策略,加大固定收益产品的投资,尤其是信用产品.

另外,今年以来沪综指.SSEC累计升约8%,他相信权益类投资收益亦可稳步上升.

因深圳发展银行(000001.SZ)并帐,加上投资市场动荡拖累总投资收益率有所下降,平保去年盈利增长,却减少派息,去年度派息比率降至20%以下.

不过公司管理层表示,未来仍将保持25-30%的派息比率.

平保H股周五一度跌2.8%,低探61.55港元;收跌1.82%,报62.2港元,跑输大市恒生指数.HSI0.17%跌幅.

其A股则持平于39.54元人民币.(完)

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