〔香港个股〕恒大地产料2011年度净利将显着增长,因交付面积增加

路透香港3月16日电---聚焦中国三线城市的房地产商--恒大地产(3333.HK)周五称,预期2011年度净利将按年显着增长,因期内交付予买家的总建筑面积增加.

恒大地产2011年共完成803.9亿元人民币的合同销售额,按年增长59.4%,并较原来目标700亿元高出14.8%.该公司设订2012年的销售目标为800亿元.

公司2010年度净利为75.9亿元;扣除投资物业公平值收益及财务担保拨回的核心业务净利则为55.1亿元.(完)

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