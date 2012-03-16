〔香港个股〕恒大地产料2011年度净利将显着增长,因交付面积增加

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透香港3月16日电---聚焦中国三线城市的房地产商--恒大地产(3333.HK)周五称,预期2011年度净利将按年显着增长,因期内交付予买家的总建筑面积增加.
恒大地产2011年共完成803.9亿元人民币的合同销售额,按年增长59.4%,并较原来目标700亿元高出14.8%.该公司设订2012年的销售目标为800亿元.
公司2010年度净利为75.9亿元;扣除投资物业公平值收益及财务担保拨回的核心业务净利则为55.1亿元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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