〔港股业绩〕港华燃气去年度净利按年增长63%,为7.09亿港元

路透香港3月16日电---港华燃气有限公司(1083.HK)周五公布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度 2010年度

每股基本盈利(港元) 0.2884 0.1993

末期股息(港元) 0.05 0.03

净利 708.75 435.80

营业额 4,321.34 2,981.42

截止过户日期 6月8-12日

发放股息日期 6月18日

注:港华燃气为中华煤气(0003.HK)在中国从事城市燃气供应的子公司.该公司去年度管道燃气销量为46.7亿立方米,同比增长15.9%.(完)

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