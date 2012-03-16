〔港股业绩〕港华燃气去年度净利按年增长63%,为7.09亿港元

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港3月16日电---港华燃气有限公司(1083.HK)周五公布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度 2010年度
每股基本盈利(港元) 0.2884 0.1993
末期股息(港元) 0.05 0.03
净利 708.75 435.80
营业额 4,321.34 2,981.42
截止过户日期 6月8-12日
发放股息日期 6月18日
注:港华燃气为中华煤气(0003.HK)在中国从事城市燃气供应的子公司.该公司去年度管道燃气销量为46.7亿立方米,同比增长15.9%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
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