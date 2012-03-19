《香港报摘》--经济日报3月19日

* 要闻版头条:

--法国央行总裁努瓦耶(Christian Noyer)接受电邮专访时表示,自己对欧洲前景充满希望,虽然危机完结仍言之尚早,但现时解困方向正确,一切可能解决欧债危机的方法已上轨道,未来各国关系只会更融合和更巩固.

* 其他:

--投资界忧港股高位见获利回吐,资金持续流出中港市场,港股本周仍以21,700点为阻力,暂时焦点仍落在公司业绩.至今已有23只蓝筹公布业绩,共占恒生指数比重占50%,达标者以至超出预期的占16间,即业绩对市况影响正面.

--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)去年新业务价值增长放缓令市场失望,首席财务官姚波承认,寿险行业仍处于周期性调整期;但他有信心三至五年内,平保的新业务价值增长可保双位数字增长.

--自前年传出产品含有毒物质"二恶烷"的霸王(1338.HK)去年亏损扩大3.73倍至5.59亿元人民币.但公司指,下半年洗发水产品收入止跌回升.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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