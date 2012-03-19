《香港报摘》--经济日报3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--法国央行总裁努瓦耶(Christian Noyer)接受电邮专访时表示,自己对欧洲前景充满希望,虽然危机完结仍言之尚早,但现时解困方向正确,一切可能解决欧债危机的方法已上轨道,未来各国关系只会更融合和更巩固.
* 其他:
--投资界忧港股高位见获利回吐,资金持续流出中港市场,港股本周仍以21,700点为阻力,暂时焦点仍落在公司业绩.至今已有23只蓝筹公布业绩,共占恒生指数比重占50%,达标者以至超出预期的占16间,即业绩对市况影响正面.
--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)去年新业务价值增长放缓令市场失望,首席财务官姚波承认,寿险行业仍处于周期性调整期;但他有信心三至五年内,平保的新业务价值增长可保双位数字增长.
--自前年传出产品含有毒物质"二恶烷"的霸王(1338.HK)去年亏损扩大3.73倍至5.59亿元人民币.但公司指,下半年洗发水产品收入止跌回升.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。