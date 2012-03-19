《香港报摘》--信报3月19日

* 要闻版头条:

--金管局总裁陈德霖用十字路口形容目前经济极不寻常的情况,重申政策重点落在控制银行体系流动资金和信贷的风险管理.他并重申,香港金融体系必须持盈保泰,今年的重点是流动资金风险管理和信贷风险管理.

* 其他:

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)中国行长兼行政总裁黄碧娟指出,去年该行为中国客户在海外业务提供服务的客户数目增加60%.她并估计,人民币结算占内地整体贸易或会由现时10%,于两年内翻一番至20%.

--中国新能源动力(1041.HK)联席主席叶正光表示,现在每台电动大巴利润约20至30万元人民币,目标五年后将生产能力由现时5,000辆提升至5万辆水平.

--泰山石化(1192.HK)公告称,由于集团与大新华物流的一笔价值9.72亿元人民币的出售交易的应收账款仍未收到,令集团面临无法偿还票据及贷款的危机.公司正与一名潜在投资者磋商股本融资,或令集团控股权易手.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校

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