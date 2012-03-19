《香港报摘》--信报3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--金管局总裁陈德霖用十字路口形容目前经济极不寻常的情况,重申政策重点落在控制银行体系流动资金和信贷的风险管理.他并重申,香港金融体系必须持盈保泰,今年的重点是流动资金风险管理和信贷风险管理.
* 其他:
--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)中国行长兼行政总裁黄碧娟指出,去年该行为中国客户在海外业务提供服务的客户数目增加60%.她并估计,人民币结算占内地整体贸易或会由现时10%,于两年内翻一番至20%.
--中国新能源动力(1041.HK)联席主席叶正光表示,现在每台电动大巴利润约20至30万元人民币,目标五年后将生产能力由现时5,000辆提升至5万辆水平.
--泰山石化(1192.HK)公告称,由于集团与大新华物流的一笔价值9.72亿元人民币的出售交易的应收账款仍未收到,令集团面临无法偿还票据及贷款的危机.公司正与一名潜在投资者磋商股本融资,或令集团控股权易手.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。