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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 08:04 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月19日

路透香港3月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7628港元HKD=)

  美国股市三大股指周五涨跌互见,道琼工业指数.DJI收跌20.14点,或0.15%,至13,232.62点;标普500指数小升,创下三个月来表现最好的一周,因投资人继续推高股市迫近四年高位.[ID:nSB8524762] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  217.860    0.10      30558            16.912       1.03
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.670   -3.43     215412             3.934      -3.10
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.560   -1.25     293382            83.155      -0.71
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.870   -0.37      70334            21.151       0.72
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  147.840   -0.21      51401            11.477       0.85
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  115.740    1.02      35727             8.985      -0.17
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.870    1.50     385205            71.216       1.66
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.500   -0.59      40940             4.541       0.25
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.660   -2.43     520316            13.709      -0.22
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   22.000   -3.17     182407            17.078      -2.41
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.390   -0.89      58524             4.733       1.14
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.310   -0.73       5361             3.774      -0.15
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.230   -1.14       7025             1.415     -50.69
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.450   -4.67      35850             0.380      -3.70  (完)

  --整理 梁慧仪

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