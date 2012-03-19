《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月19日

路透香港3月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7628港元HKD=) 美国股市三大股指周五涨跌互见,道琼工业指数.DJI收跌20.14点,或0.15%,至13,232.62点;标普500指数小升,创下三个月来表现最好的一周,因投资人继续推高股市迫近四年高位.[ID:nSB8524762] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 217.860 0.10 30558 16.912 1.03 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.670 -3.43 215412 3.934 -3.10 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 53.560 -1.25 293382 83.155 -0.71 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 40.870 -0.37 70334 21.151 0.72 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 147.840 -0.21 51401 11.477 0.85 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 115.740 1.02 35727 8.985 -0.17 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 45.870 1.50 385205 71.216 1.66 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 58.500 -0.59 40940 4.541 0.25 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.660 -2.43 520316 13.709 -0.22 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 22.000 -3.17 182407 17.078 -2.41 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 24.390 -0.89 58524 4.733 1.14 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.310 -0.73 5361 3.774 -0.15 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.230 -1.14 7025 1.415 -50.69 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.450 -4.67 35850 0.380 -3.70 (完) --整理 梁慧仪