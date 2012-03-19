〔中国经济〕立足扩大内需,保持经济长期平稳较快发展--副总理

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京3月19日电---中国国家副总理李克强周末指出,要坚持稳中求进,立足扩大内需,强化创新驱动,依靠改革开放,加快转方式、调 结构,保持经济长期平稳较快发展.
他表示,中国经济继续保持平稳较快发展,长期向好的基本面没有改变,但发展中不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出.
"加快转变经济发展方式,促进经济长期平稳较快发展,主攻方向是调整经济结构,战略基点是扩大内需."李克强称.
首先,城镇化是扩大内需的最大潜力.要在严格保护耕地、保障粮食安全、不断改善农村生产生活条件的情况下,积极稳妥地推进城镇化,推动工业化、城镇化和农业现代化协调发展,实现"三化"并举,拉动经济持续增长.
其次,要把发展服务业放在扩大内需更加突出的位置,在大力发展先进制造业和高技术产业的同时,加快发展生产性和生活性服务业,这样不仅可以大量吸纳就业,而且能够提升工业发展水平.
另外,要把扩大内需和改善民生更好地结合起来.围绕保障群众的基本需求,实施好保障房建设、新一轮医改、集中连片扶贫攻坚等重大民生工程和重大发展工程,注重发展经济和提高居民收入同步,以增强居民消费能力和信心,促进消费和投资良性互动,使全体人民共享发展成果.
李克强指出,中国扩内需、调结构是在对外开放条件下进行的,要促进进出口贸易平衡发展,创新利用外资和对外投资方式,为各类企业公平竞争、共同发展提供良好环境.
他强调,中国的改革已经进入攻坚期.要深化财税、 金融、企业、价格、收入分配制度等方面改革,努力在重点领域和关键环节取得突破,更好地发挥市场配置资源的基础性作用,破除制约经济社会发展的体制机制障碍,增强发展的内生动力.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。