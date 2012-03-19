〔中国经济〕立足扩大内需,保持经济长期平稳较快发展--副总理

路透北京3月19日电---中国国家副总理李克强周末指出,要坚持稳中求进,立足扩大内需,强化创新驱动,依靠改革开放,加快转方式、调 结构,保持经济长期平稳较快发展.

他表示,中国经济继续保持平稳较快发展,长期向好的基本面没有改变,但发展中不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出.

"加快转变经济发展方式,促进经济长期平稳较快发展,主攻方向是调整经济结构,战略基点是扩大内需."李克强称.

首先,城镇化是扩大内需的最大潜力.要在严格保护耕地、保障粮食安全、不断改善农村生产生活条件的情况下,积极稳妥地推进城镇化,推动工业化、城镇化和农业现代化协调发展,实现"三化"并举,拉动经济持续增长.

其次,要把发展服务业放在扩大内需更加突出的位置,在大力发展先进制造业和高技术产业的同时,加快发展生产性和生活性服务业,这样不仅可以大量吸纳就业,而且能够提升工业发展水平.

另外,要把扩大内需和改善民生更好地结合起来.围绕保障群众的基本需求,实施好保障房建设、新一轮医改、集中连片扶贫攻坚等重大民生工程和重大发展工程,注重发展经济和提高居民收入同步,以增强居民消费能力和信心,促进消费和投资良性互动,使全体人民共享发展成果.

李克强指出,中国扩内需、调结构是在对外开放条件下进行的,要促进进出口贸易平衡发展,创新利用外资和对外投资方式,为各类企业公平竞争、共同发展提供良好环境.

他强调,中国的改革已经进入攻坚期.要深化财税、 金融、企业、价格、收入分配制度等方面改革,努力在重点领域和关键环节取得突破,更好地发挥市场配置资源的基础性作用,破除制约经济社会发展的体制机制障碍,增强发展的内生动力.(完)