《香港报摘》--其他报纸重要消息3月19日

* 明报:

--银河娱乐(0027.HK)副主席吕耀东预料,澳门银河二期项目可于最快2015年落成.

--财经公关公司皓天今天起招股,新股发行价为每股1.18港元至1.50港元,最高集资3.75亿港元.若挂牌成功,皓天将成为首家进驻香港交易所(0388.HK)的财经公关公司.

* 星岛日报:

--渣打(2888.HK)香港环球市场主管及企业银行联席主管陈铭侨表示,今年首两个月环球市场及企业银行业务增长势头持续向好,又指该行甚看好未来五年的离岸人民币市场.

--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加认为,在商品发展方面,本港可先行在金属及农产品方面的商品出发,因内地对这类商品需求甚殷.

* 苹果日报:

--消息透露,中银香港(2388.HK)于周二(20日)起,向不论新旧的人民币资金,推出实际平均息率达2厘的一年期递进式定期存款优惠计画,为目前大型银行中最高的人民币定存息率之一.

* 东方日报:

--银行积极透过调整资产组合提高净息差.建行亚洲行政总裁郭佩芳表示,冀该行今年私人贷款可再录得倍数增长.

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)中国行长兼行政总裁黄碧娟表示,去年海外关连业务中国客户增长逾60%;随着海外业务贡献愈来愈大,网点布局亦陆续拓展至内地北面及西面,最新一站将是哈尔滨,分行料可在上半年开幕.

* 文汇报:

--据"星期日泰晤士报"消息,李嘉诚旗下的长和系有意投标位于伦敦泰晤士河南岸的前巴特西发电厂(Battersea power station )项目.报导引述和记黄埔0013.HK表示,对该38英亩范围地段"非常有兴趣".

--广东省统计局日前发布数据显示,今年首两个月,广东房地产开发投资持续增长,同比增幅达40%.与此不同步的是,同期广东商品房销售面积为621.95万平米,销售额485.53亿元人民币,同比分别下降22.6%和28.5%.

* 大公报:

--逾半个世纪以来伦敦最大型基建项目--伦敦门户港(London Gateway),将预期在2013年第四季落成投产.港口行政总裁Simon Moore表示,这个年设计吞吐量350万箱的港口,发展计划与工程进度正按计划进行中.

--机场管理局公布,香港国际机场三项交通流量在2月份均录得增长,其中货运量涨幅显着,较同期上升18.6%,达28.7万吨;月内客运量达400万人次,飞机起降量为26,600架次,分别同比上升2%及9.3%.(完)

--整理 萧萍; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]