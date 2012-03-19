〔港报财经评论〕内银业绩好淡厮杀--信报3月19日

内银业绩好淡厮杀 /习广思

近期港股表现落后,“黄金交叉”等了又等,但恒指50天线动力转弱,假如用50天线升穿250天线的中长线标准来看,日经指数在上周已出现”黄金交叉”,再次升上超买区域.中资股业绩期的不明朗,大型内银集资潮,加上中共换班等因素,均是本月港股相对弱的原因.不过,本周大市踏入业绩高峰期,重头戏是内银股业绩,建行(0939.HK)相关认沽期权引申波幅下跌,衍生工具及票据均见活跃,预料在这批重磅股业绩前后,恒指波幅将再进一步扩大.重农行(3618.HK)将在明天公布业绩,周四及周五将有农行(1288.HK)、民行(1988.HK)和建行.

由2月下半旬开始,恒指在20,600点至21,600点上落,最高升至21,760点,无力冲破21,800点或试22,000点,补完裂口的整固格局,也意味在21,800-22,800点之间的蟹货区阻力不细呢.距离3月份月结只剩两周,但3月份月结也将是部分基金季度结,未来两星期正在看好的投资者看淡的投资者交手之期,配合蓝筹业绩期,重磅作为舞动指数上落的棋子迹象明显不过,上周中移动(0941.HK)、汇控(0005.HK)充分发挥作用.上周五,恒指对A股反弹无动于中,但衍生工具市场已见资金流入call恒指及中移动,短期市况或反覆,但仍然有利可图.

新加坡宾架透露口风,今年与去年相比的很大分别,这几个月的刁明显多很多,不似去年这时候跑数跑到叫救命.观市又观人,如是观之,区内资金依然正面呢.再谈民企问题,博士蛙(1698.HK)核数师跳船事件后,投资者应该对一众半新股更多提防.全球新股上市集资市场,表面看自不然是冠冕,但实情可能是全球垃圾公司集散地.2011年,香港有90只新股市上市,2010年有102只,与往年一样,大量公司在第四季赶尾班车急忙上市,再看pipeline,仍有大量IPO在排队上市.但过去两年近200只新股当中,阁下认得到几多.不说远的,去年第四季其实有26家公司上市,除了周大福(1929.HK)、新华保险(1336.HK)、中信证券(6030.HK)等较大型公司外,到底阁下记得几多?(B03)

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(3月17日)

民企太假, 投行太狼 /习广思

港股调整持续,大市有633只股份下跌,大部分股票不是在50天线找支持,就是压在250天线待破.投资者也要留意,道指连升多日,近期恒指走势与美股背驰,而且落后日股及其他新兴市场,昨天连A股反弹也无拉动作用,反映资金在这轮业绩期内未敢过于进取.大市亦在指数成分股逐批炒作下,呈现好淡拉锯的局面.加上,由北京到香港的一场政治大戏,牵涉到改革前路及统治思路,是否令难民资金也因此却步?恒指继续拉锯,午后A股回升,但恒指无力反弹,收市前部分涉及富时指数换马的股份波动,收报21,317点,下跌35点,成交607亿港元,沽空比率8.23%.在低成交下,恒指以整固为主调,一旦失守10天线,不排除再试250天线,但后市依然正面.

经济周期研究所的经济领先指标虽然反弹乏力,美国经济复苏缓慢,但经济数据持续改善,令资金持续追逐美股,没有太多人敢走货.昨天出口股相对跑赢,航运股在业绩过后回稳,中远太平洋(1199.HK)、东方海外(0316.HK)上升,太平洋航运(2343.HK)下跌1.87%.利丰(0494.HK)突破横行后上升2.69%.德昌(0179.HK)上升1.7%.雅居乐(3883.HK)一笔垃圾债加码,合景泰富(1813.HK)的债券是目前最垃圾级别,定价13.5厘,但获得130名投资者认购,加码1亿美元.尽管区内资金充裕,但投资者反应仍有点意料之外,尤其是温总说楼价不合理,政策未松,尚且愿意借钱给内房发展商,意味着对其违约风险开始改观.债市抽水不断,昨天再有美高梅(2282.HK)、中联重科(1157.HK)准备发债.

动力减弱原因之一,尤其是内银股在抽水阴霾下调整未休,同时又反映出区内资金充裕.对后市仍然感到正面,其中一证是可换股债券再次在市场出现.361度(1361.HK)一笔可换股债,换股价3.81港元,以昨收市价2.52港元计,溢价近51%,年息4.5厘.宏洋(0081.HK)另一笔CB初步换股价12.532港元,以昨收市价9.56港元计,溢价31%.投资者对两间公司的看法是另话,但两单CB意味资金进一步热身.推销员或告诉你,CB可攻可守,股价升有钱赚,股价泻有债券做底,但垃圾债与CB均有一个共通点,都受对冲基金欢迎.除传统基金外,垃圾债也是对冲基金的恩物,CB更甚.(B01)

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美元续升, 白银后市危 /苏子

2008年9月金融海啸爆发后,白银自同年3月中旬的21.35美元高位显着下跌至同年10月下旬的8.40美元低位,即约半年时间急挫12.95美元或60.7%.不过,白银触及此8.40美元低位后便正式见底回升,并且展开长达两年多的大型上升浪,此升浪延续至去年4月25日,当白银升至49.83美元高位后才正式告一段落,而期间白银上升41.43美元或493.2%,升幅可说是异常惊人.去年4月25日当白银触及49.83美元高位时,当时没有太多人相信此高位便是中期重要顶部,故白银在翌日回落至44.58美元低位后便再展升浪,并于去年4月28日一度升至49.54美元高位,直逼之前所造的49.83美元高位.市走势一片乐观,殊不知在去年4月份结束后,当踏进5月1日,美国总统奥巴马突然宣布,恐怖组织阿盖达首脑拉登已被美国成功杀死,此消息被市场解读为拉登死后,市场将对欧美市场回复信心,不用再在恐怖袭击的阴影下提心吊胆地作买卖决定.

由于黄金与白银被视作避险资产,故拉登之死,黄金与白银失去避险功能,因此当5月2日开市后,黄金与白银同告暴挫,而当中又以一直升势凌厉的白银遭到异常猛烈的抛售,令不少在4月底持仓过市的看好的投资者,录得天文数字的损失.有投资者所持的仓位本来是录得不俗的利润,结果却因为拉登之死令白银暴挫,导致整个投资户口”输突”收场,故大量白银看好的投资者可说是跟随拉登一同惨死.白银在去年4月29日星期五以47.93美元收市,当市场在周日知悉拉登被杀的消息后,周一开市后,白银差不多跌足整个星期,五个交易天已自前一周的47.93美元收市价暴挫至最低的33.03美元低位才能喘定跌势,期间下跌14.90美元或31%.