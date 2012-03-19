〔港报财经评论〕内银业绩好淡厮杀--信报3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
内银业绩好淡厮杀 /习广思
近期港股表现落后,“黄金交叉”等了又等,但恒指50天线动力转弱,假如用50天线升穿250天线的中长线标准来看,日经指数在上周已出现”黄金交叉”,再次升上超买区域.中资股业绩期的不明朗,大型内银集资潮,加上中共换班等因素,均是本月港股相对弱的原因.不过,本周大市踏入业绩高峰期,重头戏是内银股业绩,建行(0939.HK)相关认沽期权引申波幅下跌,衍生工具及票据均见活跃,预料在这批重磅股业绩前后,恒指波幅将再进一步扩大.重农行(3618.HK)将在明天公布业绩,周四及周五将有农行(1288.HK)、民行(1988.HK)和建行.
由2月下半旬开始,恒指在20,600点至21,600点上落,最高升至21,760点,无力冲破21,800点或试22,000点,补完裂口的整固格局,也意味在21,800-22,800点之间的蟹货区阻力不细呢.距离3月份月结只剩两周,但3月份月结也将是部分基金季度结,未来两星期正在看好的投资者看淡的投资者交手之期,配合蓝筹业绩期,重磅作为舞动指数上落的棋子迹象明显不过,上周中移动(0941.HK)、汇控(0005.HK)充分发挥作用.上周五,恒指对A股反弹无动于中,但衍生工具市场已见资金流入call恒指及中移动,短期市况或反覆,但仍然有利可图.
新加坡宾架透露口风,今年与去年相比的很大分别,这几个月的刁明显多很多,不似去年这时候跑数跑到叫救命.观市又观人,如是观之,区内资金依然正面呢.再谈民企问题,博士蛙(1698.HK)核数师跳船事件后,投资者应该对一众半新股更多提防.全球新股上市集资市场,表面看自不然是冠冕,但实情可能是全球垃圾公司集散地.2011年,香港有90只新股市上市,2010年有102只,与往年一样,大量公司在第四季赶尾班车急忙上市,再看pipeline,仍有大量IPO在排队上市.但过去两年近200只新股当中,阁下认得到几多.不说远的,去年第四季其实有26家公司上市,除了周大福(1929.HK)、新华保险(1336.HK)、中信证券(6030.HK)等较大型公司外,到底阁下记得几多?(B03)
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(3月17日)
民企太假, 投行太狼 /习广思
港股调整持续,大市有633只股份下跌,大部分股票不是在50天线找支持,就是压在250天线待破.投资者也要留意,道指连升多日,近期恒指走势与美股背驰,而且落后日股及其他新兴市场,昨天连A股反弹也无拉动作用,反映资金在这轮业绩期内未敢过于进取.大市亦在指数成分股逐批炒作下,呈现好淡拉锯的局面.加上,由北京到香港的一场政治大戏,牵涉到改革前路及统治思路,是否令难民资金也因此却步?恒指继续拉锯,午后A股回升,但恒指无力反弹,收市前部分涉及富时指数换马的股份波动,收报21,317点,下跌35点,成交607亿港元,沽空比率8.23%.在低成交下,恒指以整固为主调,一旦失守10天线,不排除再试250天线,但后市依然正面.
经济周期研究所的经济领先指标虽然反弹乏力,美国经济复苏缓慢,但经济数据持续改善,令资金持续追逐美股,没有太多人敢走货.昨天出口股相对跑赢,航运股在业绩过后回稳,中远太平洋(1199.HK)、东方海外(0316.HK)上升,太平洋航运(2343.HK)下跌1.87%.利丰(0494.HK)突破横行后上升2.69%.德昌(0179.HK)上升1.7%.雅居乐(3883.HK)一笔垃圾债加码,合景泰富(1813.HK)的债券是目前最垃圾级别,定价13.5厘,但获得130名投资者认购,加码1亿美元.尽管区内资金充裕,但投资者反应仍有点意料之外,尤其是温总说楼价不合理,政策未松,尚且愿意借钱给内房发展商,意味着对其违约风险开始改观.债市抽水不断,昨天再有美高梅(2282.HK)、中联重科(1157.HK)准备发债.
动力减弱原因之一,尤其是内银股在抽水阴霾下调整未休,同时又反映出区内资金充裕.对后市仍然感到正面,其中一证是可换股债券再次在市场出现.361度(1361.HK)一笔可换股债,换股价3.81港元,以昨收市价2.52港元计,溢价近51%,年息4.5厘.宏洋(0081.HK)另一笔CB初步换股价12.532港元,以昨收市价9.56港元计,溢价31%.投资者对两间公司的看法是另话,但两单CB意味资金进一步热身.推销员或告诉你,CB可攻可守,股价升有钱赚,股价泻有债券做底,但垃圾债与CB均有一个共通点,都受对冲基金欢迎.除传统基金外,垃圾债也是对冲基金的恩物,CB更甚.(B01)
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美元续升, 白银后市危 /苏子
2008年9月金融海啸爆发后,白银自同年3月中旬的21.35美元高位显着下跌至同年10月下旬的8.40美元低位,即约半年时间急挫12.95美元或60.7%.不过,白银触及此8.40美元低位后便正式见底回升,并且展开长达两年多的大型上升浪,此升浪延续至去年4月25日,当白银升至49.83美元高位后才正式告一段落,而期间白银上升41.43美元或493.2%,升幅可说是异常惊人.去年4月25日当白银触及49.83美元高位时,当时没有太多人相信此高位便是中期重要顶部,故白银在翌日回落至44.58美元低位后便再展升浪,并于去年4月28日一度升至49.54美元高位,直逼之前所造的49.83美元高位.市走势一片乐观,殊不知在去年4月份结束后,当踏进5月1日,美国总统奥巴马突然宣布,恐怖组织阿盖达首脑拉登已被美国成功杀死,此消息被市场解读为拉登死后,市场将对欧美市场回复信心,不用再在恐怖袭击的阴影下提心吊胆地作买卖决定.
由于黄金与白银被视作避险资产,故拉登之死,黄金与白银失去避险功能,因此当5月2日开市后,黄金与白银同告暴挫,而当中又以一直升势凌厉的白银遭到异常猛烈的抛售,令不少在4月底持仓过市的看好的投资者,录得天文数字的损失.有投资者所持的仓位本来是录得不俗的利润,结果却因为拉登之死令白银暴挫,导致整个投资户口”输突”收场,故大量白银看好的投资者可说是跟随拉登一同惨死.白银在去年4月29日星期五以47.93美元收市,当市场在周日知悉拉登被杀的消息后,周一开市后,白银差不多跌足整个星期,五个交易天已自前一周的47.93美元收市价暴挫至最低的33.03美元低位才能喘定跌势,期间下跌14.90美元或31%.
只是五个交易天白银便录得逾30%的跌幅,期间全球经济基本因素其实并没有太大变化,而且当时公布的经济数据亦维持向好的势头,故只能解释,白银的暴挫只不过是国际大户借拉登之死的突发消息屠杀市场上已大量累积的白银好仓.留意白银经过去年5月的大屠杀后,反弹的高位便呈现一浪低于一浪,配合白银自去年11月中旬开始已在周线一目均衡图云雾区底部支持以下运行,以及美汇指数近日已升回80重要心理关口以上波动,美元有进一步走强的迹象来看,担心白银后市的走势已是岌岌可危.目前白银在去年1月的26.36美元低位、去年9月的26.02美元低位,以及去年12月的26.14美元低位形成一个看似坚固非常的”铁底”,相信一些在去年5月死不去的白银看好的投资者,或会在白银再度下试上述的”铁底”附近时大举买入,打赌白银可以重拾升浪及再次升至40美元关口以上波动.若稍后美元继续上升,提防国际大户或借一些似乎不太重要的消息再次大开杀戒,把上述坚固非常的”铁底”打穿,使大量止蚀沽盘逼使白银向下急挫,并跌至2010年11月中旬的24.97美元低位以下.以白银
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。